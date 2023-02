Beyoncé, la niña dorada de la música

Beyoncé Giselle Knowles, cantante de rhythm and blues, pop y soul estadounidense, nació en Houston en 1981. Formó parte de Destiny’s Child, el grupo femenino de R&B más famoso de la historia, con más de 33 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ayer hizo historia al ser la artista con más Grammys. Un total de 32 gramófonos.

Beyoncé, a quien sus amigos llaman cariñosamente Bee y Juju, era hija de Tina Knowles, diseñadora de ropa, y de Matthew Knowles, vendedor de instrumental neuroquirúrgico. Desde pequeña se sintió atraída por la música y comenzó a cantar a los 4 años.

La cantante Beyonce/ EFE

Con apenas nueve decidió montar su primer grupo musical con amigas del vecindario, pero su padre, convencido de las dotes de su hija se convirtió en su productor, manager y mentor musical. Surgió así Destiny’s Child. Junto a Beyoncé, completaban el grupo su prima, Kelly Rowland, LaTavia Robertson y LeToya Luckett.

Actuaban en clubes de Houston hasta que en 1997 ficharon por Columbia Records. “Mi padre se convirtió en nuestro manager cuando teníamos once y doce años, y siempre nos buscaba actuaciones. Actuábamos una vez por semana y en verano dos veces a la semana. Mi madre se encargaba del vestuario y de los peinados”, relataría la artista años después.

Destiny’s Child

Fue entonces cuando aparecieron en la banda sonora de la película Men in black (1997), una producción de Steven Spielberg con Tommy Lee Jones y Will Smith, con el tema Killing time (1997), pero sería el single No, No, No, perteneciente al álbum Destiny’s Child, el que las introduciría con fuerza en el panorama musical.

A este éxito le siguieron otros como The writing’s on the wall, Jumpin, Jumpin; Bills, Bills, Bills y Say my name.

A principios de 2000, una serie de problemas internos provocó que LaTavia y LeToya abandonaran el cuarteto y que fueran sustituidas por Michelle Williams y Farrah Franklin. Esta última dejó el grupo también meses más tarde, y fue entonces cuando Destiny’s Child se convirtió en trío.

El trío obtuvo varios Grammys, el Artista Billboard del Año, el premio Imagen NAACP, un American Music Award y un premio MTV. Muchos de los éxitos cosechados estaban coescritos y coproducidos por la propia Beyoncé, quien en 2001 recibió el premio ASCAP a la mejor compositora pop del año.

En 2003 Beyoncé presentó su primer disco en solitario, Dangerously in love, en el que ejercía de compositora, cantante y productora. Contó para esta aventura con un amplio repertorio de colaboradores, incluido su pareja, el cantante de rap Jay-Z (con quien interpretaba a dúo Crazy in love), Sean Paul, Missy Elliott, Mark Batson, Mario Winans, D-Roy & Mr. B, Big Boi de OutKast, Rich Harrison, Fanatic, Scott Storch y el legendario Luther Vandross en The closer I get to You.

Con él obtuvo cinco premios Grammy en 2004, incluidos los de mejor álbum de R&B contemporáneo y mejor canción de R&B por Crazy in love. Con este triunfo, la intérprete igualaba el record alcanzado por Lauryn Hill (1999), Alicia Keys (2001) y Norah Jones (2002) en número de Grammys logrados en un solo año por una artista femenina.

En 2006 publica su segundo álbum en solitario, B’Day, coincidiendo con su 25º cumpleaños.

Además, ha hecho sus pinitos como actriz, como su intervención en la película de MTV Carmen: A Hip Hopera (2001) de Robert Townsend. Más tarde, exhibiría su vis cómica con el papel de Foxxy Cleopatra en la película Austin Powers en Miembro de Oro (2002), de Jay Roach, protagonizada por Mike Myers. Participó además en The Fighting Temptations (2003) de Jonathan Lynn, y en un remake de La Pantera Rosa (2006) de Shawn Levy, con Steve Martin.

Pero su papel más importante hasta la fecha le llegaría con Dreamgirls (2006), de Bill Condon, un filme basado en el musical de Broadway e inspirado en el célebre trío de la década de 1960 The Supremes. La líder de este trío cinematográfico era Beyoncé (Deena Jones), que aparecía en el reparto acompañada por estrellas como Jamie Foxx y Eddie Murphy.