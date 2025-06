Adara Molinero, aterrada por su mala experiencia con un taxista: "Sabe dónde vivo"

Adara Molinero es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Su andadura en televisión comenzó en “Gran Hermano”, pero tras el reality show continuó su gira por los platós de Telecinco y demás concursos. En redes sociales cuenta con más de 800.000 seguidores, lo que le permite llevar un estilo de vida acomodado gracias a las colaboraciones con marcas y empresas.

Molinero está disfrutando de las mieles de la fama, una popularidad que le aporta muchos beneficios pero también algún que otro quebradero de cabeza. Tal y como ha explicado en sus redes sociales, este fin de semana tuvo una mala experiencia con un taxista tras volver a su casa después de una fiesta de “tardeo”. La creadora de contenido se equivocó y pidió el taxi a la vez que solicitaba un VTC (vehículos de transporte con conductor), y cuando llegaron los dos decidió hacer su viaje con el último.

La mala experiencia de Adara con un taxista

Su sorpresa fue mayúscula cuando se percató de que el taxista no solo le había escrito un mensaje al móvil, sino que llevaba haciéndolo desde hacía tiempo. A priori se trata de comentarios inocentes que no van más allá de un simple “guapa”, pero a Molinero le pone los pelos de punta que se los mande una persona “que sabe dónde vivo. Me caga, la verdad”, dice sobre lo mucho que la aterra esta situación.

No es la primera vez que una famosa o influencer sufre algo parecido, y alguna incluso ha tenido que avisar a la policía después de que se sobrepasaran ciertos límites. De hecho, hace cinco años, la propia Adara se quejó públicamente de una situación de acoso telefónico.

Adara Molinero llorando Mediaset

“No paran de llamarme personas y darme su opinión sobre ciertos aspectos de mi vida. Me llaman para charlar, me llaman también para gastarme bromas”, decía tras su paso por “GH VIP”. Tan molestas se tornaron esas llamadas que Molinero se vio obligada a tomar una decisión radical: “Dentro de poco me cambio de número de teléfono. Ya he dado de alta y todo la nueva línea y en cuanto me llegue doy de baja la que tengo ahora mismo”.

Otros casos han sido mucho peor, como cuando la actriz Sara Casanovas fue atacada con una ballesta tras salir del teatro. Por fortuna, no sufrió ninguna lesión y su acosador fue detenido. Al tratarse de un hombre alemán, en 2017 fue expulsado de España. “Estoy feliz, dispuesta a continuar mi vida como siempre he continuado, a seguir trabajando, a seguir sonriendo... porque al mundo le hace mucha falta una sonrisa, y a seguir bailando”, celebró la artista.