Adara, de nuevo enamorada: su apasionado beso con el entrenador de los famosos

Adara Molinero nos ha sorprendido ya con diversas conquistas que le hacen permanecer siempre en el candelero informativo. Después de unos meses refugiada en sí misma y centrada en el cuidado de su hijo, parece que la influencer ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. Así al menos se desprende de las tórridas imágenes que ha protagonizado en sus propias redes sociales, donde se ha fundido en un apasionado beso con el que dicen es su nuevo novio. Y es que después de escucharse los primeros rumores, este beso vendría a confirmar que la concursante de realities ha caído rendida ante los encantos del entrenador personal Álex Ghita. El deportista se esconde detrás del éxito físico de muchos famosos, pero ahora también se sabe que es responsable directo de la renovada sonrisa de Adara.

Ha sido él quien ha dado el paso de publicar la fotografía que está causando furor ahora en las redes sociales. En medio de una de sus sesiones de deporte ha debido surgir la chispa del amor, o al menos sí de la pasión, como queda demostrado con el beso del que todos hablan. Aunque ella no ha querido alimentar más el revuelo y no ha compartido la misma instantánea, sí que ha realizado movimientos que vendrían a confirmar que está de nuevo enamorada. O al menos que ya no está tan sola, pues ha publicado una imagen de su cama deshecha sobre la que escribe la palabra “paz”. Por lo menos se quedó relajada.

Story de Álex Ghita Instagram

Ahora se entiende lo motivada que estaba Adara estas últimas semanas con el deporte. Álex Ghita le había devuelto la ilusión, aunque parece que no solo hacia el ejercicio físico, pues también estarían entrenando juntos el músculo del amor. Un romance que había logrado pasar desapercibido, a pesar de que ambos ya habían compartido material juntos en sus respectivos perfiles en las redes sociales. “Hoy ha sido un día duro”, escribía él para animar a sus seguidores con la imagen del beso que ha revolucionado a todos. Un tsunami de reacciones se ha propagado por el ámbito virtual, convirtiendo su romance en la comidilla del momento.