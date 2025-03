Adrián Lastra, tras su accidente de moto: "Mi mano parece la pata de una paloma"

Hace unos meses, Adrián Lastra aparecía en sus redes sociales desde la cama de un hospital comunicando que había tenido un accidente de moto "bastante aparatoso" por el que tuvo que ser operado "de cirugía plástica la mano izquierda". Todo ha quedado en un mal rato y este fin de semana el actor ha acudido a la velada del WOW 17 Madrid con Ilia Topuria en la competición.

No pudo evitar que la prensa se interesase por su salud. "De la mano todavía me queda, parece la pata de una paloma... esto se me va a quedar como secuela, es una putada porque no puedo cerrar" respondía a Europa Press. El siguiente paso lo dará su equipo legal. "Estamos ahora con las demandas y demás". El intérprete explicó que en el contratiempo sufrido no tuvo ninguna culpabilidad. "No fue un fallo mío… Me encontré una cosa en el suelo y de repente salte por los aires y menos mal que tuve los reflejos de cogerme la moto".

El accidente provocó que estuviesen a punto de amputarle la última parte de la falange del anular. Como era verano "iba con un casco abierto, tirantes, bermudas... Menos mal que no toqué suelo". En su decisión de voluntad ha pesado la necesidad de evitar que alguien más pueda pasar por lo mismo. "Yo porque iba con una moto que se pudo mantener un poco, pero si llega a ir una persona que no tenga reflejos o que no tenga una fuerza… Y te puede dar un susto muy grande o te puedes quedar ahí".

Sin poder cerrar la mano

A pesar del tiempo transcurrido, la recuperación no es completa. "La mano todavía me queda, ¿eh? Mira, la mano parece la pata de una paloma. Ya está, esto se me va a quedar como secuela. Es una putada porque no puedo cerrar. Estamos ahora, pues eso, con las demandas y demás".

El intérprete se encuentra en pleno rodaje de "Mago de Oz" y presenta un look totalmente diferente al acostumbrado. Habló también de ello ante las cámaras de Europa Press: "Como profesional ha sido, bueno, más como personal también el hacer una película de un grupo que a mí me marcó tanto… Recuerdo a Mago de Oz y me recuerdo en el cerro, en las Siete tetas ahí en Vallecas, con los chaches, tomando una cerveza y comiendo pipas… Aparte de hacer una película, de tener la posibilidad de tocar un instrumento, de aprender a tocar la batería, de tocarla de verdad en la película. Está siendo muy potente".

Rostros conocidos acuden al evento de artes marciales ´WOW 17´en el Movistar Arena Francisco Guerra Europa Press

Adrián Lastra se ha ganado la simpatía de los espectadores durante los últimos años como actor, bailarín y cantante en series, películas, shows y concursos. Nació el 26 de febrero de 1984 en el barrio madrileño de Vallecas, en la barriada de Palomeras. Desde su infancia, le gustó la interpretación. Su primer papel importante, en la película Primos, le valió ganar el Goya en la categoría de actor revelación y su primer sueldo de un largometraje.

El 26 de febrero celebraba su 41 cumpleaños con una reflexión: "Tengo canas, tengo arrugas, me duele el cuerpo más que nunca. Pero todas esas cosas no me van a impedir que siga bailando esta vida maravillosa llena de piedras en el camino para poder tropezarme. Llena de puertas que a veces te llevan a lugares donde no quieres, puertas que no abren y otras que te dan sorpresas".