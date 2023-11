Adriana Ugarte ya no oculta a su novio: el romántico gesto viral que desata la locura

Adriana Ugarte se ha preocupado mucho de mantener su vida privada en un discreto segundo plano. Tan solo quiere que se la conozca por sus trabajos en la pequeña y la gran pantalla, con grandes éxitos en su haber. Sin embargo, en la intimidad está enamorada. Siempre ha querido mantenerlo en secreto o, al menos, no hacer demasiado ruido para que la atención no se desvíe a Juan Antonio Rosa Gómez, su pareja, con el que lleva ya un tiempo compartiendo su vida. Y parece que todo va sobre ruedas y que la actriz, a sus 38 años, no podría ser más feliz o pedirle más al universo, pues considera que ya ha sido bendecida con este romance.

Así lo ha querido dejar claro de forma inesperada en su cuenta personal de Instagram, donde no es común que haga alardes románticos como este. Pero quizá el momento era idóneo para saltarse su propia norma y declararle su amor sin importarle qué dirán o la repercusión que su mensaje tendrá: “Hoy estamos de celebración. Este pequeñajo, que no tiene miedo a nada, con el que puedo ser yo misma ¡siiii, yo misma! Al que admiro, con el que me siento en casa, con el que construyo un hogar cada día, que es capaz de hacer hipnosis con todos los seres… me ha elegido para caminar a su lado”, escribe la intérprete de ‘El tiempo entre costuras’.

Lo hace como acompañamiento a una colección de fotografías en las que cede su protagonismo a su chico. En ellas se pueden ver instantes que siempre recordará de sus días de noviazgo, como escapadas o anécdotas absurdas que le roban una sonrisa con tan solo ver la instantánea. También imágenes del pasado que rescata del baúl de los recuerdos. Todo con motivo del cumpleaños del novio, a quien le dedica unas últimas palabras en su inesperado escrito: “Afortunada yo. Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero”, zanjaba romántica.

Adriana Ugarte y Juan Antonio Rosa Gómez Instagram

Son muchos los seguidores de Adriana Ugarte que han mostrado su sorpresa al toparse con su última publicación. Muchos los que le han dado la enhorabuena por encontrar la persona perfecta para construir su vida y ser feliz. Pero quizá la respuesta más esperada era la del propio Juan Antonio Rosa Gómez: “Gracias pequeña por ser como eres de maravillosa, por caminar junto a mí y yo feliz de hacerlo junto a ti. Yo también te quiero, eres bonita por los cinco costados, por delante, por detrás, por la izquierda, por la derecha y por dentro. Gracias todos por las felicitaciones”, escribía él. Eso sí, la actriz quiso tener la última palabra y zanjó la conversación pública con un “¡Que te como!”.