Aitana felicita a su mayor “confidente” en redes sociales

La cantante Aitana se enfrenta a nuevos retos en su trayectoria profesional. No solo sigue llevando a lo más alto su última gira “Alpha Tour”, sino que ha regresado al foco mediático desde que se la viera compartiendo una escapada a Islandia con Sebastián Yatra, con el que mantuvo una relación que terminó abruptamente para sus seguidores el pasado año. Ahora parece que se han reencontrado para una nueva oportunidad, o al menos en el ámbito profesional. Laura Fa y Lorena Vázquez en su popular podcast “Mamarazzi” dieron a conocer que los jóvenes artistas están preparando una colaboración que, aunque no ha trascendido más allá, pronto verá la luz.

Este miércoles su mensaje en redes nada tiene que ver con su carrera ni sus amoríos, tiene que ver con su inspiración y las personas que la han empujado a luchar por sus sueños. De este modo compartía en su perfil de “Instagram” una publicación que dedicaba a una de sus mayores apoyos: “La mujer de mi vida cumple años hoy. Mami, no necesito decir mucho. Sabes bien que eres mi mejor amiga y mi confidente, que has estado ahí siempre, literalmente siempre. La mujer más preciosa por fuera y por dentro. Por ser mi faro en el camino, guiarme siempre y quererme como me quieres, esa forma única tuya que solo tú tienes conmigo y yo contigo mamá”, concluía en su publicación rezando por que “no me hagas borrar el último vídeo”, donde aparece su madre bailando de una manera completamente desenfadada y natural.

La publicación ya cuenta con más de 145.000 me gustas y otros tantos comentarios felicitando a su madre. Sin embargo, hace unos días el tono era completamente distinto y Aitana no pudo eludir las críticas tras anunciar sus próximos proyectos. Se ha conocido que la cantante participará en el film “Pared contra pared”, una película de Netflix que coprotagoniza con Fernando Guallar. Un proyecto muy intenso que no ha tardado en jugar a su contra, cuando sus detractores la han acusado de intrusismo laboral por participar en esta producción sin tener apenas experiencia como actriz. “La peli parece mala. Da la impresión de que han grabado cada escena una vez y como ha salido se ha quedado. Está chica está de moda y es un producto de marketing”, argumentaba un usuario de la red señalando su opinión sobre la catalana. “Yo comprendo que a Aitana le haga ilusión. Habrá hecho sus cursos y la estarán ayudando, pero este intrusismo laboral no. Que no digo que sea mala y yo la adoro como cantante y persona; pero como actriz no”, resalta otro.