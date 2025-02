Alba Díaz responde a los insultos por su cuerpo: "Cuidado con el karma"

Alba Díaz Martín ha vuelto a ser víctima de los haters. La hija de Manuel Díaz "El Cordobés" y Vicky Martín Berrocal ha hecho frente a las críticas que ha recibido por su físico. Y lo ha hecho con un duro mensaje. Un gesto con el que la influencer ha puesto de manifiesto que no le afectan las críticas. Además ha querido poner sobre la mesa el tema del acoso en internet. "Mientras tú me insultas, yo bailo", escribe Alba, explicando que "por suerte o por desgracia desde que nací escucho y leo cosas sobre mi pero no todo el mundo tiene esa “escuela” que te hace inmune a este tipo de actos".

Además, Díaz ha lamentado que la mayoría de esos mensajes procedan de otras mujeres. "Cuidado con el karma, que a ti @anónimo te va a venir fuerte como sigas así", les ha advertido. La publicación cuenta ya con casi 20.000 me gusta y más de 1.500 mensajes de apoyo, entre ellos, el de su madre. "¡Así se vive!", le ha dedicado llena de orgullo.

No es la primera vez que Alba recibe estos ataques, motivo por el que ha utilizado con frecuencia sus redes para hablar sobre sus inseguridades y sobre cómo las ha superado. Un gesto valiente con el que la influencer quiere crear conciencia y cambiar la sociedad.