Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado: "Me entero de su detención por mi hija"

Pocas horas después de la entrada en prisión provisional de Antonio Tejado, su exmujer, Alba Muñoz, ha confesado a la revista Lecturas los momentos oscuros que vivió junto a él. "Esto ha sido un shock".El sobrino de María del Monte era detenido esta semana por haber participado, presuntamente, en el robo que sufrió su tía en su vivienda el pasado mes de agosto. La Guardia Civil y la fiscalía consideran a Tejado como el autor intelectual del asalto a la propiedad de la cantante.

"Esto me pilla por sorpresa. Todos los que conocíamos a Antonio podíamos imaginarnos muchas cosas, pero esto, no", confiesa Alba Muñoz en las páginas de la revista. "Desgraciadamente, me entero por mi hija, que lo vio a través de las redes sociales. Llegó llorando a casa después de verlo en las redes". La expareja de Antonio Tejado no ha querido contarle a su hija que su padre está en prisión. "Tendré que dar la talla una vez más y ejercer de lo que he ejercido durante muchos años en la vida de mi hija, de padre y de madre".

"He aguantado cosas que sé que no se deben aguantar. Pensaba siempre en mi hija. Porque mi hija adora a su padre. No ha sido un buen padre, ha estado ausente", sentencia dolida, aunque considera que no es momento de echar piedras sobre él. Alba, que ha revelado que "me daba miedo dejar a mi hija con él", vive una de las situaciones más complicadas de su vida.