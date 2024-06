Albert Rivera se encuentra con Begoña Villacís y le brinda su apoyo en su peor momento

No son momentos fáciles para Begoña Villacís ni para el resto de su familia. El pasado 4 de junio, su hermano Borja fue asesinado a tiros en la carretera de El Pardo a Fuencarral en un suceso cuyos detalles todavía no están del todo claros. Desde entonces, la ex vicealcaldesa de Madrid se ha mantenido alejada de la opinión pública, atravesando este doloroso trance arropada por su familia y demás seres queridos, entre los que se encuentra Albert Rivera.

Los dos se conocieron en el círculo de Ciudadanos y desde entonces mantienen una estrecha amistad. De hecho, poco después del asesinato de Borja Villacís, el exlíder de la formación naranja confirmó que su amiga se encontraba "devastada" y envió una tajante petición a la prensa: "Que la de dejen que viva estos momentos en paz con su familia".

Así ha sido y Begoña Villacís ha pasado las últimas semanas en el "recogimiento e intimidad" que pidió cuando conoció la noticia de la muerte de su hermano, pero poco a poco va retomando la normalidad y en los últimos días ha sido vista disfrutando de una tranquila velada junto a su amigo Albert Rivera.

Begoña Villacís y Albert Rivera en una imagen de archivo Gtres

Los dos pasaron un rato charlando en la terraza de un local de Madrid, hasta que decidieron acceder al recinto, donde pasaron varias horas hasta llegada la madrugada. Después, Villacís se marchó a su domicilio, seguramente algo reconfortada por las palabras de apoyo que Rivera le brindó durante su encuentro.

Begoña Villacís se ha mantenido apartada del foco y en silencio en las últimas semanas, un silencio que solo rompió para publicar una devastadora carta en la que compartió las emociones y sentimientos que la embargaron a raíz del asesinato de su hermano.

"No hemos querido compartir nuestro duelo, solo estuvimos los suyos, la familia. Gracias por, aun así, estar presente. Ante el dolor nos deshacemos de ropajes, nos quedamos tal cual somos. La misma compasión en un mensaje de buena gente del PP y del PSOE, las mismas ganas de consolar escritas por un cargo de Vox que orará por mi hermano (gracias), que en un hermoso mensaje de otro de Más Madrid, las mismas ganas de consolar. A todos, aquí tendréis siempre una familia agradecida", escribió en agradecimiento a todos sus compañeros políticos que se tomaron un momento de su tiempo para hacerle llegar sus condolencias, fueran del color que fueran.