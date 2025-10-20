Alberto Herrera abre su álbum de fotos privado de su boda con Blanca Llandres: "Mi mujer es lo mejor que me ha pasado"

Alberto Herrera y Blanca Llandres han protagonizado una de las bodas que más expectación ha suscitado de este fin de semana. La pareja dio el "sí, quiero" en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ante numerosos rostros conocidos como Lourdes Montes, Fran Rivera y su hija Tana, entre otros tantos vips. Mariló Montero, una de las grandes protagonistas del evento, ejerció de madrina del enlace.

El mensaje de Alberto Herrera

Todavía con la resaca de su gran día, Alberto Herrera ha abierto el álbum privado de su boda con Blanca Llandres y ha compartido un emotivo mensaje. "La vida te zarandea en un abrir y cerrar de ojos. Mi mujer es y será lo mejor que me ha pasado. Todo lo que le da sentido a la vida -y a la fe- es el amor. Estamos abrumados de cariño. Os agradecemos de corazón todos vuestros mensajes", ha escrito el periodista.

Boda de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, y Blanca Llandres Parejo Gtres

En el carrousel que ha compartido, aparece en una fotografía besando la barriguita de Blanca Llandres, embarazada de su primer hijo. El post se ha lleado de numerosos comentarios hacia la pareja en el día más feliz de sus vidas. Laura Escanes, Paula Ordovás, Toñi Moreno, Carmen Lomana o Manuel Carrasco son algunos de los rostros conocidos que han felicidad al recién estrenado matrimonio en la publicación.

Detalles del enlace

Tras el oficio religioso, comenzó el gran banquete nupcial en la "Finca Marbella", propiedad de la periodista Teresa de la Cierva, situada a las afueras de la localidad. Blanca Llandres confió en Rocío Crusset, su cuñada, y el diseñador Nicolás Montenegro, para el vestido de su sueños. Embarazada de su primer hijo junto a Alberto, presumió de barriguita premamá en el día de su boda.