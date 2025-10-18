Alberto Herrera y Blanca Llandres se dan el 'Sí, quiero' en Sanlúcar de Barrameda

El periodista Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, ha contraído matrimonio este sábado con Blanca Llandres en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de Sanlúcar de Barrameda y uno de los templos más emblemáticos de la localidad gaditana.

La emoción de la ceremonia ha sido más intensa si cabe por el embarazo de la novia, que ha llegado en un coche clásico del brazo de su hermano y padrino luciendo un elegante diseño de Nicolás Montenegro. Conocido por su trabajo artesanal, ha creado una pieza de corte imperio de corte drapeado que resalta la futura maternidad de Blanca en una ceremonia tan especial. Ha llamado la atención la atención la ausencia del padre de la novia, Carlos Llandres.

El novio, que ha optado por un traje de clásico azul marino de Tomás Laso-Argos, llegó a la basílica gaditana del brazo de su madre y madrina, Mariló Montero, muy elegante con un vestido largo en tono verde.

Por su parte, el periodista Carlos Herrera, padre del novio, llegó acompañado de su mujer, Pepa Gea, periodista de Onda Cero, que ha escogido un conjunto rojo con detalles de plumas.

Ambos han saludado muy sonrientes a los invitados y vecinos de la localidad que se han acercado hasta el templo. Rocío Crusset, hermana del novio, ha sido una de las invitadas más aclamadas por su estilismo en tono amarillo limón, muy acorde con personalidad.

La pareja hizo pública su pedida de mano en octubre de 2025, en una emotiva reunión con familiares cercanos. Blanca lució en esa ocasión un vestido blanco de la firma española Panambi, modelo 'Anu', que se ha convertido en un icono de estilo español por su versatilidad y elegancia para eventos de día. Para el vestido de novia ha confiado en el diseñador sevillano Nicolás Montenegro, con colaboración de Rocío Crusset, hermana del novio.

Diseño y boceto de Nicolás Montenegro Cedida

El banquete tiene lugar en la finca Marbella, propiedad de la periodista Teresa de la Cierva. El evento se celebra en un ambiente íntimo, familiar y relajado, con la asistencia del mundo de la moda y la comunicación. Entre los invitados figuran compañeros de COPE y amigos de Mariló Montero, algunos procedentes de programas como "Espejo público" o "MasterChef".

Blanca, psicóloga sevillana, nació en 1996. Está especializada en recursos humanos y trabaja como consultora en Voltae Engineering, una empresa dedicada a la ingeniería en alta tensión y energías renovables, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de la Isla de la Cartuja, Sevilla.

Pertenece a una familia con conexiones destacadas en la cultura y la divulgación científica. Su padre, Carlos Llandres, es biólogo y ornitólogo, colaborador directo de Félix Rodríguez de la Fuente; y su madre, Blanca Parejo Zabala, dirige la Fundación Alalá, que promueve la integración social de jóvenes en riesgo mediante arte y cultura. Además, la joven tiene vínculos familiares con personalidades del espectáculo andaluz, como el cantante José Manuel Soto, su tío político, y la diseñadora Lourdes Montes, su prima.

Todos ellos han acompañado este sábado a los contrayentes. La madre de esta última, Lourdes Parejo, señaló a su llegada a la basílica que su sobrina se encontraba "nerviosa", pero encantada.