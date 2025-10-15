La boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres: de la finca elegida al vestido de novia

Faltan tres días para uno de los grandes eventos de la temporada nupcial de este año. El próximo 18 de octubre, Alberto Herrera y Blanca Llandres darán el "sí, quiero" en la iglesia de Santo Domingo en Sanlúcar de Barrameda. Tras el oficio religioso, arrancará el gran banquete nupcial en la "Finca Marbella", propiedad de la periodista Teresa de la Cierva.

Boda discreta

Si algo ha caracterizado el noviazgo de Alberto y Blanca es la discreción. Ambos comenzaron su noviazgo en la más estricta intimidad y así quieren que sea enlace. La boda está rodeada de hermetismo, a pesar de ser uno de los periodistas más conocidos de nuestro país. Sus padres, Carlos Herrera y Mariló Montero, no han querido dar declaraciones sobre la boda de su hijo. De hecho, la periodista, que será la madrina del enlace, ha pedido públicamente privacidad.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en la boda de Patricia Cadaval y Pablo Cacace. Gtres

"Hombre, que nos dejen un poco en paz, ¿no? No somos del gremio", expresó Montero la semana pasada en "Espejo Público" al ser preguntada sobre la boda de su hijo. "Por favor, dejadme la entrada en paz. Es lo que quiero", insistió refiriéndose a su entrada a la iglesia junto a Alberto del brazo como madrina. "Se casa mi hijo, es un momento de máxima felicidad y es una cosa normal y corriente. Están enamorados, van a ser padres, y va a ser una boda sencilla y hippie", zanjó la periodista.

Alberto y Blanca pondrá el 18 de octubre el broche de oro a su historia de amor. Ambos se convertirán en padres de su primer hijo en 2026 y la novia lucirá tripita premamá en su gran día.

Rocío Crusset y Nicolás Montenegro, diseñadores de vestido

Blanca ha confiado en Rocío Crusset, su cuñada, y el diseñador sevillano Nicolás Montenegro, para la confección del vestido de sus sueños. El proceso creativo comenzó hace tres meses, a finales de julio, y la última prueba del vestido ha sido esta semana. "Va a lucir tripita premamá. Me paree super arriesgado y muy positivo que no haya hecho un tema tabú de su embarazo. Ella ha sido muy valiente y está guapísima", explica Montenegro a LA RAZÓN. "Es un vestido Eue va a sorprender. Es un vestido muy Montenegro y muy Rocío Crusset. Ambos tenemos una visión de la moda internacional y hemos encajado muy bien lo que queríamos reprsentar en el vestido. Que no se clásico, que sea elegante y no sea un diseño muy nacional", desvela el diseñador sevillano a este periódico.