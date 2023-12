Alessandro Lequio da la callada por respuesta cuando le preguntan por Ana Sandra

La cuenta atrás para que tenga lugar el esperado bautizo de la nieta de Ana Obregón está en marcha. El próximo viernes 15 de diciembre es la fecha escogida para una esperada ceremonia que en un inicio estaba marcada para finales de verano.

Son todavía muchos detalles los que faltan por descubrirse en esta ceremonia. Este lunes se ha preguntado a Alessandro Lequio, el que fue pareja de Ana Obregón y es abuelo biológico de la niña, por la elección de padrinos a lo que ha respondido con un cortante “sin comentarios”. De esta manera escoge mantenerse fuera de la atención mediática y ajeno de toda polémica que pueda surgir.

Por el momento no se ha conocido quién será el padrino, aunque se espera que sea uno de los amigos de la infancia de Aless Lequio, pero la parte de la madrina si está cerrada y será su prima Celia quien tenga este papel tan importante en la vida de su sobrina.

Respecto al conde Lequio, se desconoce si por el momento sigue sin conocer a su nieta, pero las últimas declaraciones que hizo no indicaban que pudiera haber un acercamiento en un futuro próximo: “la respeto profundamente porque es la madre de mi hijo, pero por una cuestión de higiene mental he decidido no hablar de este tema. Soy incapaz de estar todo el día sacando este tema, por eso me mantengo en silencio”, sentenció hace unas semanas en el programa de ‘Vamos a Ver’ y si es cierto que se alegra de que Ana Obregón sea feliz, ya que “es una felicidad inmensa verla con una sonrisa”, necesita alejar la atención de sí mismo para poder sobrellevar la situación.

Alessandro Lequio Vamos a ver

Y es que, aunque no tenga la menor intención de airear sus temas personales, está pasando por una racha en la que no deja títere con cabeza. Tras la presentación del documental de Isabel Preysler, Alessandro Lequio sentenció que “ya no tiene el brillo que le daba el nobel”, refiriéndose a su ruptura con Vargas Llosa. Unas palabras que a la socialité, que no mantiene la menor relación con Lequio, no le sentaron bien. Sin embargo, después de desatar la polémica ha decidido no sacar otra vez el tema, por lo que cuando los medios le preguntaron por ello ha dado la callada por respuesta.