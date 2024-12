Alice Campello rompe su silencio sobre su separación de Morata y su faceta de madre: "No estaba preparada"

Tres meses después de su separación de Álvaro Morat, Alice Campello se ha sincerado con la revista "Forbes Woman". La influencer y el futbolista, que mantuvieron una relación de ocho años, sorprendían el pasado verano anunciando su separación. Los motivos: el desgaste de la relación y su distinta manera de encarar la vida.

Una vez más, las redes sociales fueron dando pistas de una posible crisis en el matrimonio. Finalmente la pareja confirmaba lo inevitable y tomaba caminos por separado. En su entrevista, Campello hace balance de estos primeros meses soletra y sobre la maternidad.

"Mi familia ha gustado mucho en las redes. Yo creo que la gente veía que nos queríamos mucho. Es bonito todo lo que hemos vivido, de tener hijos tan jóvenes, mudarnos tantas veces… Teníamos a todo el mundo entretenido. Veían que lo que sentíamos era amor de verdad", reflexiona sobre la presión que supone estar tan expuesta en redes sociales.

Álvaro Morata y Alice Campello comenzaron su relación en 2016 y un año después se casaron. No tardaron en formar una familia numerosa con los nacimientos de Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella. El parto de la pequeña, en 2023, no estuvo exento de complicaciones, hasta el punto de que la italiana tuvo que estar ingresada en la UCI por una hemorragia interna que casi le cuesta la vida. "No estaba preparada para ser madre", admite Campello, que tuvo a los mellizos a los 23 años. "Creo que no estaba preparada. Te dicen: 'No duermes, es cansado…'. Pero no sabía lo que iba a pasar a mi mente y a mi cuerpo. Lo mejor de mi vida ha sido tenerlos tan seguidos y cuando los veo jugar juntos me parece impresionante. Pero no me estaba dando cuenta de cuánto me ha afectado a nivel mental. Mis embarazos y mis postpartos me han afectado muchísimo. Sobre todo el último, que casi me muero", destaca.

Alice Campello y Álvaro Morata Instagram

"Tengo una personalidad muy fuerte y no me gusta hacerme ver débil o triste. Al día siguiente estaba intentando estar con mis hijos haciendo ver a todo el mundo que estaba bien, que no necesitaba a nadie. Y no es así. Tenía que haber vivido mi duelo", relata la influencer.

Sobre su ruptura con Morata, afirma que "no estoy sufriendo ningún tipo de desamor porque hablo con Álvaro todos los días. No se ha ido con otra, nada de eso ha pasado. Álvaro me está respetando. Es más, no estábamos bien por nuestras cosas. Y hay que volver a estar bien, punto".

"Mi objetivo ahora no es volver con él, sino estar bien. Que mis hijos estén bien, que vivan todo de la mejor manera posible, pero sobre todo estar bien yo. Y él también. Es mi familia y siempre lo será. Si puedo ayudarle, lo haré", destaca la empresaria sobre su futuro.