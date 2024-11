Alice Campello hace balance de su vida de soltera sin Álvaro Morata

Alice Campello y Álvaro Morata formaban una de esas parejas idílicas en las que parecía que todo era color de rosa. Sin embargo, no todo era igual que se mostraba en las redes sociales. Detrás de sus eternas sonrisas se escondían problemas cotidianos como los que hacen frente cualquier relación. Así, hace tres meses decidieron poner punto y final a ocho años de amor, siete de ellos como marido y mujer, con cuatro hijos en común. Destrozaron a muchos de sus fans, que se resistieron a creer que su amor se había terminado y durante semanas esperaban un gesto que evidenciase que estaban a punto de una reconciliación que, sin embargo, no ha llegado. Es más, acabaron mal parados y terminaron bloqueándose en las redes sociales después de la última entrevista del jugador del Milán. Ahora, con cierta calma entre ellos, la italiana ha querido compartir con sus seguidores una reflexión.

Ante la inminente llegada de la Navidad, las emociones están a flor de piel. Son fechas en las que se anima a disfrutar de los seres queridos, pero aquellos que han experimentado pérdidas lo llevan con cierta nostalgia. Este año será distinto al resto en casa de Alice Campello y Álvaro Morata, pues sus hijos tendrán que dividirse estas Navidades para que ambos puedan tener su instante mágico. Al menos ahora lo tendrán algo más fácil, pues después de que el futbolista se instalase en Milán tras fichar por el club, la modelo italiana finalmente entendió necesario abandonar Madrid y seguir los pasos de su ex. No era su intención inicial, a pesar de que esta sea su ciudad natal y donde viven algunos de sus familiares y amigos de siempre. Se sentía cómoda en la capital española y no quería hacer las maletas, pero la felicidad de sus hijos le ha pesado más. Ahora hace balance de su vida tres meses después de un cambio radical.

“Me siento muy afortunada por todo el amor que he recibido en estos meses de mis amigos, mi familia y de personas que no conocía que han entrado en mi vida con mucho amor. Estaba pensando en todos vosotros antes de dormir y os quería dar las gracias. Espero poder hacer lo mismo por vosotros cuando lo necesitéis”, ha escrito Alice Campello para corresponder a aquellos que se han volcado con ella en su bajada a los infiernos, impidiendo que cayese más hondo aún. Lo ha pasado realmente mal con la separación del padre de sus cuatro hijos. No solo por lo que supone este adiós, sino también por la infinidad de especulaciones y rumores que surgieron los días posteriores y que añadían sufrimiento a su proceso. Se hablaba de su supuesta mala relación con sus suegros, de presuntas infidelidades por parte del jugador o discusiones constantes que convirtieron sus días en un calvario. Morata arrojó luz al desmentir todo eso, subrayar el amor que siempre tendrá por su ex y dar normalidad al final de una historia de amor en la que se siguen deseando lo mejor, aunque ya no juntos.

Por mucho dolor que les separe, siempre será más fuerte el amor que les mantiene unidos. Los cuatro hijos de Alice Campello y Álvaro Morata son su prioridad, motivo por el cual han adaptado sus rutinas para que no sufran demasiado su separación. Con ello, están obligados a entenderse. Así, se les ha visto paseando en varias ocasiones por las calles de Milán, lo que ha dado pie a rumores de una posible reconciliación que ambos han descartado por completo. Su divorcio parece definitivo y están centrados en recuperar la tranquilidad en sus vidas, pero emprendiendo caminos por separados. Esos que siempre discurrirán en paralelo, que en ocasiones les cruzará, pero que ya no les permite recorrerlo unidos.