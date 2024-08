Alma Bollo, a punto de dar a luz, acude a urgencias: los motivos

Alma Bollo se encuentra a escasos días de dar a luz. Sin embargo, la hija de Raquel Bollo no está sobrellevando bien las altas temperaturas del verano, que además no son las más cómodas para su avanzado estado de gestación. Ahora, la joven ha reaparecido en redes sociales para aclarar el motivo por el que ha tenido que acudir a urgencias y no es por el nacimiento de Miguel Jr.

El problema de salud de Jimena

La influencer ha contado que Jimena, su hija en común con Juan José Peña, se ha despertado con ciertas molestias y malestar. Por estos motivos ha decidido acudir al hospital con ella. "Hoy cambiamos de sala de urgencias. Jimena amaneció con fiebre, creo que es de garganta", ha escrito Bollo a través de sus 'stories' de Instagram. No obstante, la imagen desliza el posible problema de salud de su hija deja claro que no es nada grave, ya que Jimena aparece jugando en la sala de espera a la espera que el médico les dé el diagnóstico definitivo.

Alma Bollo Instagram

La recta final de su embarazo

La creadora de contenido ha confesado que este último periodo de su embarazo no está siendo sencillo y es que su bebé debería haber nacido ya. Hace apenas unos días la joven tuvo su cita con monitores debido a que aún no se había puesto de parto. "Estamos recibiendo todas vuestras superbuenas energías para que hoy sea el gran día", escribió en una imagen en el hospital en el que su novio, Miguel, le tocaba la barriga. No obstante, tuvieron que poner rumbo hacia su casa a la espera de que las contracciones sean cada vez más fuertes y, por fin, la dejen ya ingresada.

"Está siendo un embarazo muy complicado, estoy muy cansada. Todas las cosas que ya sabéis", ha desvelado recientemente en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Ante eso, su madre la animó públicamente: "No te agobies mi vida, ya queda nada", se puede leer en redes sociales.