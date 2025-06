Almudena Cid recibe la felicitación de cumpleaños más romántica

El pasado domingo 15 de junio fue un día especial para Almudena Cid. La exgimnasta celebró su 45º cumpleaños en un momento muy distinto al que vivía hace apenas unos años, cuando su separación del presentador Christian Gálvez marcó una etapa de incertidumbre y dolor. Hoy, en cambio, atraviesa una fase de plenitud personal y emocional junto a su pareja, el exfutbolista Gerardo García Berodia.

La relación entre Almudena y Gerardo, que comenzó en 2022 y se hizo pública en 2023, ha ido consolidándose con el tiempo. Lo que nació como una amistad se transformó en una historia de amor sólida, construida desde el apoyo mutuo y la complicidad. Este mes celebran tres años de relación y, como muestra de su cariño, Gerardo ha querido rendir homenaje a su compañera de vida con un emotivo vídeo en Instagram, acompañado de la canción Que nada nos pare de ELYELLA y La La Love You.

Alejada del ruido mediático

"Hoy cumple años la mujer más maravillosa y cariñosa del mundo", escribió Berodia, "No dejas de sorprenderme con tu capacidad de ayudar y hacer feliz a tantas personas". Unas palabras que reflejan el amor profundo que comparten y el respeto con el que viven su vínculo, lejos del ruido mediático.

La propia Almudena también compartió unas líneas para conmemorar su día. En su mensaje, agradeció poder celebrarlo de forma relajada en Almería, donde acudió a una gala conmemorativa de los Juegos del Mediterráneo. "El mejor regalo que podía hacerme era descansar", escribió. "Me siento agradecida por todo lo que me rodea y por todo lo que he construido".

Desde su ruptura con Gálvez, Almudena ha encontrado en Gerardo un pilar fundamental. Él ha estado presente en su proceso de reconstrucción personal, y juntos han compartido viajes, celebraciones y momentos íntimos documentados con sencillez en redes sociales. Aunque no descartan formar una familia en el futuro, ambos prefieren mantener la discreción y enfocarse en disfrutar del presente.

A sus 45 años, Almudena Cid celebra no solo un nuevo año de vida, sino también una etapa de serenidad y amor auténtico. Una historia de superación que inspira a quienes creen en las segundas oportunidades.