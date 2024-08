La reflexión de Almudena Cid sobre los Juegos Olímpicos que conmociona a los usuarios de TikTok

Almudena Cid, exgimnasta rítmica española y participante en cuatro Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008), ha emocionado a la comunidad de TikTok con sus declaraciones sobre los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras su retirada en 2008, Cid ha continuado su carrera en televisión, teatro y escritura. En un emotivo vídeo publicado en su perfil, Cid compartió una serie de reflexiones y peticiones dirigidas tanto a los deportistas como a los espectadores de la competición.

La invitación del comité tripartito

“Mientras veía la gala inaugural no dejaban de pasarme algunas reflexiones relativas a los deportistas por la cabeza”, empezaba diciendo la deportista española. Una de las primeras cuestiones que aborda es la inclusión de los 'wildcards' en los Juegos Olímpicos. Según la exgimnasta, algunos competidores pueden no estar a la altura del resto porque son ‘wildcards’. Explica que estos son invitados por el comité tripartito “a pesar de no tener la clasificación por méritos propios”. Cid pide respeto hacia estos deportistas: “Por favor, vamos a abstenernos de hacer memes con estos deportistas porque posiblemente sea la ventana y el escaparate para que ese deportista, ese deporte o el deporte llegue a ese país y que muchos niños y niñas comiencen a practicar deporte porque sabemos lo importante que son los cimientos que se crean en edades tempranas”.

Presión y expectativas

En relación con las expectativas y objetivos de los deportistas, Cid hace un llamado a la empatía y al respeto: “Muchos de nuestros deportistas posiblemente no lleguen a alcanzar el objetivo que se habían planteado, o que los medios habían planteado para ellos. Por favor, respeto y no juzgar. Llegar a unos Juegos Olímpicos es algo ya mágico, se tienen que dar muchas circunstancias para que esto ocurra”. La exgimnasta comparte su propia experiencia: “Algo que me ayudó mucho a lo largo de mi carrera deportiva es a pensar que un acontecimiento concreto no define todo tu trabajo o toda tu vida deportiva. Estar entre esos deportistas elegidos es un auténtico triunfo”.

Un acontecimiento familiar

Asimismo, destaca el papel de los Juegos Olímpicos en la transmisión de la cultura deportiva a los niños: “No soy muy dada a invitar a los niños y niñas a colocarse delante de un televisor, pero sí que creo que esto es un acontecimiento familiar necesario para que los niños y niñas descubran esos deportes que igual no sabían que existían y les puede provocar tanta pasión”.

Impacto de los conflictos sociales

Cid no dejó de mencionar el impacto de los conflictos sociales y políticos en los Juegos Olímpicos, aludiendo a la prohibición de la participación de Rusia y Bielorrusia. Esto, según ella, permitirá a otros países optar por el podio en ciertos deportes: “Esto va a hacer, en algunos deportes, donde estos dos países eran potencia, van a permitir a otros países que puedan entrar o en esas finales o poder optar al podio cuando en condiciones normales esto no sería posible”.

Los Juegos Olímpicos de la paridad y la igualdad

Finalmente, Almudena Cid resalta el papel de la mujer en los Juegos Olímpicos: “Estos son los Juegos Olímpicos de la paridad y la igualdad. Hemos conseguido que las mujeres estén presentes de la misma manera que los hombres, pero no nos podemos olvidar de que hay deportes donde no tienen presencia los chicos o las chicas”. La deportista pone como ejemplo la no participación de los chicos en la natación rítmica: “La natación artística lo ha conseguido y espero que la rítmica lo pueda conseguir en algún momento”, concluía la exgimnasta.