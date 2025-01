Christian Gálvez confiesa al fin por qué rompió con Almudena Cid: “Yo quería ser padre”

Christian Gálvez ha mantenido siempre silencio sobre todo lo que tiene que ver con su ruptura de Almudena Cid. Fue un escándalo en su día y se habló largo y tendido en las tertulias televisivas. La gimnasta ha concedido numerosas entrevistas hablando sobre cómo vivió esa crisis personal en la que se adentró cuando su relación se fue al traste. También cuando vio cómo su expareja cumplía sus sueños al lado de su compañera de cadena, Patricia Pardo, con la que se casó y ha sido papá. También han sido muchos los periodistas que han puesto sobre el tapete informativo situaciones que arrojarían luz sobre lo sucedido entre ellos. Sin embargo, el presentador siempre ha optado por el silencio como mejor respuesta. Hasta ahora. Harto de todo lo que se ha publicado y haber sido diana de muchas críticas, ha querido al fin sincerarse sobre los dimes y diretes que se han contado estos años.

Christian Gálvez y Almudena Cid ya son marido y mujer larazon

El también escritor ha relajado el celo con el que lleva sus intimidades para confesarse en el podcast ‘Vaya vaina’. Aquí ha querido zanjar con un tema que considera que lleva demasiado tiempo siendo motivo de especulaciones y es precisamente la razón por la que su relación con Almudena Cid se terminó, después de 15 años juntos. “Se ha contado muchísima mierda. Me molesta mucho cuando dicen ‘el que calla, otorga’. No, el que calla, calla. Dicen ‘será verdad’. No, uno intenta reconstruirse e intenta otra cosa en la vida. En este caso, mi propósito en la vida era ser padre. No pude ser padre y yo quería ser padre. Y, sobre todo, más fuertemente después de la pandemia”, ha desvelado Christian Gálvez como principal motivo por el que se separó de la gimnasta. Estaba nervioso, molesto, por tener que confesar algo tan íntimo después de la presión que se ha ido acumulando a lo largo de los años.

“Llega un momento en el que se acaba el amor y decides acabar con ello. A pesar de ser conocedor de todo lo que ello conlleva desde el punto de vista público y empezar una nueva vida”. Fue una decisión difícil, pero deja claro que fue muy meditada, que el final de sus días felices con Almudena Cid acabó mucho antes de comunicar la noticia a los medios. “Yo hice lo que tenía que hacer y era pensar en mí y perdonadme porque yo soy muy creyente. Si he hecho las cosas muy bien en la vida, Dios me ha premiado con la mujer que tengo. Y si he hecho las cosas muy mal, Dios me ha perdonado y me ha premiado con la mujer que tengo”, resuelve Christian Gálvez en un gesto muy romántico que, sin embargo, provocará sin duda dolor en la mujer que estuvo a su lado durante 15 años.

Christian Gálvez y Patricia Pardo Gtres

“Yo me enamoré y la gente que le empieza a poner matemáticas al amor, entiendo que no se ha desenamorado y se ha enamorado en la puta vida.Mi mujer no tuvo la culpa absolutamente de nada”, ha aclarado sobre el papel de Patricia Pardo en su separación de Almudena Cid. Considera que lo suyo con la gimnasta llegó a un punto en el que no podrían avanzar y cumplir su sueño de ser padre, de ahí que entienda que no hubiese culpables, simplemente esquemas de vida distintos. En ese sentido se convirtieron en incompatibles y, como Christian Gálvez sentencia para dejar el tema por zanjado: “Al final yo creo que es muy honrado decir esto ha llegado hasta aquí y ya está”.