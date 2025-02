Álvaro Muñoz Escassi ya conoce a sus cuñados: la reacción de Mario Casas al conocer al novio de Sheila

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi conforman una de las parejas más mediáticas del panorama nacional. La abogada y el jinete están de lo más enamorados y, desde que confirmaron su noviazgo, presumen diariamente en redes su amor.

La colaboradora de "TardeAR", en su última reaparición ante las cámaras, se ha sincerado con los medios sobre cómo es su relación con el ex de María José Suárez, el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor. Como ella misma ha reconocido, aunque ninguno de los dos es de celebrar San Valentín, sí tienen una sorpresita preparada los dos para esta fecha tan señalada, un día muy especial para ellos por ser el primero que pasan juntos.

La abogada no puede ocultar lo enamorada que está de Escassi y ha vuelto a deshacerse en halagos hacia el jinete, confesando que es "detallista, generoso, cariñoso... todo, a mí me tiene encantada".

Sheila Casas habla de lo más enamorada de Álvaro Muñoz Escassi Europa Press

Parece ser que su relación está más que consolidada y Sheila Casas ya le ha presentado a sus hermanos. "Sí, ya conoce a mi familia, a mis hermanos, a mis padres todavía no", ha desvelado la televisiva. Según ha revelado, el encuentro fue "bien" porque "hubo conexión".

Tal y como ha relatado Sheila, Álvaro "iba un poquito nervioso ese día, aunque lo sabía, pero al final es que son muchos, somos cinco hermanos, pero al final bien... sobre todo con Mario, que le imponía por edad", pero al final sus hermanos "son poco de prensa rosa y sabían lo que yo le había contado". La abogada, feliz por este primer encuentro, ha afirmado que Escassi "les causó muy buena impresión" a Mario y, en concreto, a su hermano Mario que, según ella, por edad "impone un poco más", quedó "muy encantado" con el jinete.

Una relación consolidada

Su relación sentimental va viento en popa y Sheila ha reconocido que no descarta, si surge, pasar por el altar. "Nunca he sido de casarme, nunca he querido, pero nunca digas de este agua no beberé, pero no es algo que yo quiera y que haya deseado en mi vida...Tiene que surgir el momento, si tiene que pasar, ya os diremos", ha confesado la abogada.