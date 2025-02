Qué fue de Toño, el último gran amor de Sheila Casas antes de Álvaro Muñoz Escassi

Apenas tardaron una semana en confirmar su relación. Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas comparten sus vidas desde hace pocos meses, una vez que el corazón del jinete quedó libre tras su polémica ruptura con María José Suárez a consecuencia de su supuesto affaire con Valeri Cuellar -historia que merece mención aparte-.

Pero no es Escassi el único de la reciente pareja que hasta no hace mucho pasaba los días junto a otra persona, sino que Sheila Casas también venía de una relación anterior bastante larga. La hermana de Mario y Óscar Casassalió durante varios años con Toño González, que en su día participó en el programa de citas “Mujeres y hombres y viceversa” de Telecinco. Les presentó Carolina Sobe en 2020 y la química surgió rápidamente entre ellos, por lo que no tardaron en oficializar su relación, de la que presumieron en redes sociales durante lo que duró el romance.

Por desgracia, su amor no llegó a buen puerto y sus últimos meses de relación estuvieron marcados por numerosas idas y venidas. De hecho, Sheila Casas y Toño Sanchís seguían en contacto hasta hace poco, cuando ella era concursante de “Bailando con las estrellas”. En el programa se presentó como soltera y parecía tener mucha complicidad con su compañero de baile, algo que no habría sentado del todo bien a su exnovio.

Toño González, en la cuenta de Instagram de Sheila Casas sheila.casas Instagram

Pero queda claro que Sheila Casas ha pasado página y ahora disfruta de una relación feliz junto a Álvaro Muñoz Escassi. "Cada día es más bonito contigo", dicen los tortolitos en sus respectivos perfiles oficiales de Instagram, y en el caso de ella, por supuesto, ya no queda rastro de Toño González.

Lo cierto es que el extronista ha desaparecido del mapa digital. Su perfil en Instagram ahora es un vago recuerdo, y en cuanto a su situación profesional, también resulta casi imposible dar con él. Vive alejado de los focos y las cámaras desde hace años, y su último empleo conocido fue en La Esquinita, una vinoteca de Getafe. Sin embargo, Toño no aparece en las últimas fotografías del equipo que el local ha compartido en redes sociales para felicitar las últimas Navidades y el Año Nuevo.

Es evidente que González ha querido hacer borrón y cuenta nueva. Pasar página y olvidar a Sheila Casas, aunque su perenne presencia en los medios junto a su nuevo amor Escassi se lo puede poner muy difícil…