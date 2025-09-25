Alyssa Milano se despide de sus implantes mamarios: "Hoy soy yo misma. Hoy soy libre"

Alyssa Milano ha vuelto a convertir su intimidad en un acto político. La actriz, conocida mundialmente por dar vida a Phoebe Halliwell en "Embrujadas", sorprendió a sus más de tres millones de seguidores en Instagram al publicar una fotografía en bata hospitalaria. El motivo no era otro que anunciar una cirugía para retirarse los implantes mamarios que llevaba desde hace años. Pero, lejos de ser un gesto puramente estético, Milano lo presentó como una declaración de principios: "Hoy dejo ir el cuerpo que fue sexualizado, que fue abusado, que creí necesario para ser atractiva, amada, exitosa y feliz".

Con la franqueza que la caracteriza, la actriz explicó que este paso no solo supone reconciliarse consigo misma, sino también enviar un mensaje a su hija Bella. "Al hacerlo, espero liberarla de sentir esas mismas exigencias malsanas", escribió. Unas palabras que han sido aplaudidas por miles de fans y por colegas de profesión como Michelle Visage, jueza de RuPaul’s Drag Race, que le respondió: "¡Estoy encantada por ti! ¡La recuperación es de verdad, cariño!". También Nicole Scherzinger quiso sumarse al coro de apoyo: "¡Te amo! ¡Tu liberación inspirará y liberará a otros!".

Libertad y empoderamiento

Milano no rehuyó la complejidad del debate. Lejos de demonizar los implantes, subrayó que para muchas mujeres representan precisamente lo contrario: libertad y empoderamiento. "Lo que para mí es una narrativa falsa puede ser justo lo correcto para ellas, y me alegra mucho que todas podamos encontrar nuestra feminidad y paz en nuestros propios términos", afirmó. En su discurso, resonaba la sororidad y la convicción de que el feminismo también pasa por respetar la elección de cada cuerpo.

Rose McGowan, Alyssa Milano, Shannen Doherty y Holly Marie Combs, actrices de 'Embrujadas' RRSS

El gesto se enmarca en una trayectoria marcada por la valentía a la hora de compartir experiencias personales. Milano ha hablado en el pasado de abusos sexuales y ha sido una de las voces más firmes del movimiento #MeToo en Hollywood. Ahora, con este paso, se despide de un ideal físico que en su momento creyó necesario para triunfar, y reivindica una versión más auténtica de sí misma: "Hoy soy amada, soy femenina, soy atractiva y tengo éxito. Nada de eso se debe a mis implantes. Seguiré siéndolo cuando ya no estén".

Desde la comodidad de su cama, la actriz ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que se encuentra bien, recuperándose con los cuidados de su madre y agradeciendo los mensajes de apoyo. Una recuperación que trasciende lo físico y que, como ella misma subraya, simboliza un renacer: "Hoy soy yo misma. Hoy soy libre".