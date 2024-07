Shannen Doherty dejó grabada su opinión sobre Alyssa Milano: "Teníamos una relación compleja"

Antes de fallecer el pasado 13 de julio, tras una larga lucha contra el cáncer, Shannen Doherty participó en el episodio más reciente del podcast de Holly Marie Combs sobre "Embrujadas"' y se sinceró sobre el trabajo de Alyssa Milano como Phoebe Halliwell.

Alconocerse la noticia de su fallecimiento, sus compañeros de series emblemáticas como la citada y "Sensación de vivir" no tardaron en reacccionar en redes. Entre los mensajes de despedidas más conmovedores estaba el de su buena amiga Holly Marie Combs, Brian Krause o Rose McGowan.

Holly Marie Combs y Brian Krause dirigen el pódcast The House of Halliwell, en el que, junto a Drew Fuller, disfrutan la serie que los lanzó a la fama y reviven anécdotas y vivencias. Doherty participó como estrella invitada en el programa.

Dohertyhabló sobre diferentes aspectos de la ficción sobre las hermanas Halliwell, incluyendo el fichaje de Alyssa Milano, que dio vida a Phoebe Halliwell.

"No era ningún secreto que teníamos una relación compleja", llegó a admitir Doherty sobre la intérprete de Phoebe Haliwell. "No creo que fuera una diferencia drástica, pero sí que se sintió diferente", afirma Doherty en The House of Halliwell: "Diré que Lori Rom, que dio vida a Phoebe en la presentación, era muy buena. Era muy buena actriz. Y Lori y Alyssa son personas muy, muy, muy diferentes. Así que la interpretación de Lori era diferente a la de Alyssa".

"Lori se parecía mucho a Holly en el sentido de estar muy anclada al drama. La presentación fue mucho más series y fue mucho más oscura, que era mi estilo, ¿no? Así que me encantó la presentación y pensé que todo el mundo estaba genial", continuó explicando sobre el rodaje del piloto con Rom.

"Pero cuando Alyssa llegó, le dio una ligereza que creo que la serie terminó necesitando. Llegó e hizo un gran trabajo. Le dio un sabor un poco diferente a la serie".