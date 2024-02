Amador Mohedano sentencia a Antonio Tejado: de sus “malas compañías” a sus “prontos”

Antonio Tejado tiene por delante un horizonte judicial muy oscuro. Se le acusa de graves delitos que ya le han llevado a cumplir condena en prisión de forma provisional, mientras se aclara su grado de implicación. Las autoridades sospechan que ha estado supuestamente participando en una banda criminal que robaba en casa de lujo en Sevilla con violencia e intimidación, entre ellas la de su tía, María del Monte. Esta acusación ha podido con sus nervios, llegando a llorar sin consuelo “como un niño chico” entre rejas. Y eso que no está escuchando lo que opinan ahora sobre él quienes fueron su familia. Así lo ha hecho ya Rosario Mohedano, con la que tuvo su primer hijo, pero también Amador Mohedano, su ex suegro.

El hermano de Rocío Jurado se ha mantenido en silencio estas dos semanas desde que conociese la detención de su yerno. Pero ahora ha decidido romperlo y valorar la posibilidad de que Antonio Tejado sea el “autor intelectual” del robo millonario en casa de la artista. Es verdad que los quebraderos que el joven ha dado a la familia han sido muchos y variopintos. Solía meterse en problemas por sus adicciones y problemas con la justicia y también su mal de amores, pero ahora habría sobrepasado unos límites difíciles de imaginar para sus seres queridos. Incluso para aquellos que le recuerdan con cierto rencor por el dolor provocado en el pasado.

“Yo te voy a decir una cosa. Este final, la verdad es que no. No me lo esperaba en este final, pero… Siempre se le aconsejaba muy bien para que siguiera el camino recto”, comenzaba a opinar Amador Mohedano cómo su yerno ha terminado desviándose de la rectitud que le recomendaba. Algo que, según él, es culpa de los amigos que frecuentaba, que no serían los más aconsejables: “Lo que ha pasado es fruto de un tiempo que lleva con mañas compañías. Digo yo, digo yo… porque no sé nada de Antonio desde hace mucho tiempo. Es un personaje que, además, tiene mucha labia. Él no es ningún tonto. Lo que pasa es que tiene unos prontos y unas cosas de prontos que no, que no… Que te quedas muy señalado”.

María del Monte y Antonio Tejado Gtres

Amador Mohedano ha querido mucho a Antonio Tejado, pero no terminó la cosa bien. Rosario Mohedano y el sobrino de María del Monte se conocieron en 2007 y lo suyo fue un flechazo, pura pasión. Pero tan explosivo fue su inicio como su final, pues un año después, tras el nacimiento de su hijo Antonio, decidieron romper. Se hablaban de numerosas infidelidades por parte de él, algo que el propio Antonio reconoció años después, dando su lugar y su valor a su ex. Ya era tarde para ambos, pues la vida les había llevado a otros derroteros. Después de varias batallas en los juzgados, ya sea por la custodia de su hijo o por las rencillas en televisión, llegó la calma para ellos. No el olvido. Ahora que Antonio Tejado está en prisión, seguramente esté repasando en su mente cada capítulo de su existencia, como así están haciendo los protagonistas que pasaron por ella al ser preguntados por su detención.