Amaia Montero y Dani Martín: Un mensaje de cariño que revive una historia épica

En un gesto que ha reavivado los recuerdos de una de las colaboraciones más memorables de la música española, Amaia Montero ha dedicado en Instagram un mensaje a Dani Martín con las palabras: "¿Sabes qué @_danimartin_ ? Que MOLAS MUCHO ❤️". Este simple pero emotivo reconocimiento no solo reafirma la cercanía entre ambos, sino que remonta a tiempos en los que su química artística dejó huella en toda una generación. El artista no ha tardado en corresponderle con un: "Hermana de familia y corazón!! Como os quiero a los Montero Saldías! Muxu My sister!!!!"

Amaia y Dani, juntos con "Puede Ser"

El lazo entre Amaia, entonces al frente de La Oreja de Van Gogh, y Dani Martín, vocalista de El Canto del Loco, comenzó en 2002, cuando unieron sus voces en "Puede Ser", uno de los grandes éxitos de esa época. La canción, que aborda la lucha contra la soledad, el dolor y la esperanza, se convirtió en un himno que trascendió la música pop, tocando fibras emocionales de millones de fans. La participación de Amaia en la canción, con su voz única, transformó un tema poderoso en una pieza clave para la cultura musical de los 2000.

Amaia Montero CONTACTOPHOTO CONTACTOPHOTO

"Puede Ser" no solo fue un éxito en las listas, sino que dejó una marca profunda en quienes la escucharon. Su letra, cargada de introspección, habla de los desafíos emocionales de la vida y de las relaciones, con un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. "Puede ser que la vida te guíe hasta el sol", dice la letra, recordando que siempre existe la posibilidad de superar las adversidades.

A lo largo de los años, la canción ha adquirido más de una interpretación, desde la reflexión sobre la dificultad de encontrar amigos o amor verdadero hasta la posibilidad de aceptar que, aunque el cariño esté presente, lo mejor para ambos es separarse temporalmente para buscar crecimiento personal.

Algo más que admiración mutua

El vínculo entre Dani y Amaia no solo se limitó a la música, sino que también se tradujo en una relación de admiración mutua. En los Premios Cadena Dial 2023, cuando se le preguntó a Dani sobre el estado de Amaia, su respuesta fue llena de cariño y comprensión. "Las personas pasamos malos y buenos momentos", dijo, y destacó su talento y fortaleza. "Es una chica con un talento increíble, con cosas bonitas para ofrecer al público", añadió, deseándole lo mejor en su recuperación.

Dani Martín Atresmedia

Aunque la vida los ha llevado por caminos distintos, su conexión sigue viva, como lo demuestra el mensaje sincero de Amaia en Instagram. Las palabras de "molas mucho" resonaron como un recordatorio de que, a pesar del paso del tiempo, el cariño y el respeto entre ellos permanece intacto. Hace unas semanas, Dani Martín reconocía además en "Lo de Évole" que hubo "algo" entre ellos.