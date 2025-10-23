Ana Mena rompe tabúes y se sincera: "No tuve relaciones hasta los 24 años"

Con la misma elegancia con la que conquista escenarios, Ana Mena ha decidido ahora conquistar un terreno más complejo: el de la vulnerabilidad. La cantante malagueña, de 27 años, se ha sincerado como nunca en el videopódcast Cara C, presentado por Cris Regatero para LOS40, donde habló de su trayectoria profesional, su crecimiento personal y, sobre todo, de la presión social que a menudo acompaña a las mujeres jóvenes.

"Mi primera experiencia sexual con un chico fue con 24, casi 25 años", confesó con serenidad. "Llegué a sentirme presionada por lo que se supone que tiene que pasar a cierta edad". Ana Mena reconoció que durante años evitó hablar de ello, incluso mintiendo para protegerse del juicio ajeno. "No me sentía segura para decir la verdad. Pensaba que era raro, que había algo mal en mí".

Respetar sus tiempos

La artista, que acaba de lanzar su nuevo tema Lárgate, explicó que con el tiempo ha aprendido a respetar sus propios tiempos y a liberarse de las expectativas externas. "Cada persona tiene su momento y no hay un punto exacto para nada. La decisión la tiene uno cuando lo siente. No es ni pronto ni tarde, todo es completamente respetable", afirmó. Sus palabras, cargadas de empatía y autenticidad, han resonado profundamente en redes sociales, donde miles de seguidores la han aplaudido por atreverse a hablar sin filtros de un tema que aún arrastra perjuicios.

"Es muy necesario esto", escribía una usuaria. "Tenemos metido en la cabeza que debe ser antes, y no es así". Otro comentario viral resumía el sentir general: "Cada uno va a su ritmo. Gracias, Ana, por recordarlo". Su testimonio ha abierto un espacio de conversación sobre la libertad, la sexualidad y la necesidad de respetar los procesos individuales.

Mena habló también del papel que ha tenido en su vida el actor Óscar Casas, con quien mantiene una relación sentimental discreta pero sólida. "Es casi parte de mi equipo. Me ayuda con los vídeos, con la elección de los singles… se involucra mucho y eso me hace sentir supervaliosa", reveló. Según la cantante, contar con alguien de confianza ha sido clave para sentirse más segura y para atreverse a tomar decisiones creativas arriesgadas.

Esta apertura emocional coincide con un momento de madurez artística. Tras el éxito de Bellodrama, Ana Mena vive una etapa de consolidación en la que su música, su imagen y su discurso reflejan una versión más consciente de sí misma. En Cara C, mostró que detrás del brillo pop y de los ritmos italianos que la hicieron famosa, hay una mujer que también ha tenido que enfrentarse a las inseguridades, las expectativas y la necesidad de ser fiel a sí misma.

Con su habitual cercanía, Ana demuestra que la autenticidad también puede ser revolucionaria. En una industria donde la perfección sigue siendo la norma, su voz se alza como un recordatorio de que no hay tiempos correctos ni guiones impuestos. Su historia no solo inspira, sino que libera: un canto a la honestidad que, como sus canciones, conecta sin artificios con toda una generación.