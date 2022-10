¿Por qué las nuevas generaciones solo piensan en sexo? Una experta responde

¿Es el sexo uno de los grandes temas que piensan las nuevas generaciones a diario? Desde que el sexo se ha convertido en el tema de conversación diario de los más jóvenes, está a la orden del día el consumo de este en todas sus vertientes. Desde que van creciendo los más jóvenes de nuestro país, el sexo se ve como algo natural y normal, pero, ¿por qué las nuevas generaciones solo piensan en sexo? ¿dónde quedó el amor eterno para toda la vida? Si tener sexo es tan fácil, la gente ya no piensa en el amor (bueno, no todos, aún quedan románticos). Tenemos respuestas a todas estas cuestiones.

Hemos hablado en muchas ocasiones sobre relaciones tóxicas, sobre ghosting e incluso, sobre red flags,como las que tendría que haber visto Tamara Falcó con Iñigo Onieva. Por ello, contamos con la voz de Lara Ferreiro, psicóloga y terapeuta de parejas colaboradora en Ashley Madison, que nos dará las claves y responderá a todas estas preguntas: ‘’Los jóvenes solo quieren relaciones sexuales y no relaciones de pareja’'.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva se casan FOTO: Instagram Instagram

En pleno siglo XXI y con el 2023 a la vuelta de la esquina, las relaciones interpersonales han cambiado, según un estudio que hicieron desde Ashley Madison, ha cambiado mucho el modelo de pareja y 1 de cada 4 jóvenes, de la ‘Generación Z’, se plantea relaciones abiertas: ‘’Está cambiando el modelo de relación, se ha pasado del modelo monógamo al poliamor o relaciones abiertas. El 41% de los jóvenes, prefieren una relación monógama, mientras que el resto, no. Eso es lo que está pasando’’, aclara Ferreiro. De hecho, debido a este tipo de cambio, el sexo en el siglo XXI ha cambiado mucho con respecto a la vida sexual que vivieron nuestros padres o abuelos: ‘’Hay que saber que, en las relaciones anteriores, había un modelo más biológico. Antiguamente, no había preservativos, el sexo era para procrear y con fines biológicos’', comenta. Aunque desde que llegasen los métodos anticonceptivos a nuestras vidas, esto cambió: ‘’Ahora se permite una mayor liberación sexual y puedes hacerlo de una forma que se puede disminuir las probabilidades de enfermedades de transmisión sexual y prevenir el embarazo’', añade la experta. Además, la incorporación femenina al mundo laboral hace que la mujer pueda subsistir ella sola y estén más liberadas, cosa que antiguamente, no era así.

Los jóvenes ven el sexo con otro punto de vista FOTO: pexels

Pero, volviendo a la pregunta de si los jóvenes solo piensan en sexo, la respuesta clara sería no, aunque si que se tiene un deseo sexual constante. De hecho, según nos comenta nuestra experta, el consumo de pornografía en los jóvenes ha hecho mucho daño al disfrute del sexo: ‘’Dicen que los cuentos, hacen daño a las mujeres por romantizar y la pornografía, en los hombres. Yo tengo pacientes jóvenes que su modelo de referencia es la pornografía, porque a lo mejor no han tenido relaciones. No tienen un modelo sano, con el que puedan hablar con gente adulta, que les guíe y les explique. No hay un modelo de educación sexual en nuestro país’', explica Lara.

Las redes sociales y el consumismo de personas

Desde que existen las redes sociales y las aplicaciones para ligar, el sexo se ha convertido en algo rápido, efímero y muy destacado entre los más jóvenes de la familia (aunque esto es aplicable a todas las edades). De hecho, nuestra experta, nos confirma que es así. Vivir en una sociedad donde el consumo es el principal motor hace que todo gire en torno a ello: ‘’Si en Instagram duran los vídeos 30 segundos porque si no la gente no los consume. Yo tengo pacientes que dicen que para qué van a estar aguantando a una persona, porque lo viven así, no como un crecimiento personal, si a los cinco minutos pueden tener a otra persona, que conocen por una aplicación’', comenta. Sin ninguna duda, esto ha hecho que los procesos de conocer a personas y tener relaciones, haya cambiado.

Las redes sociales hacen que el sexo sea fácil FOTO: pexels

Con esto, llegamos a la conclusión de que los jóvenes no es que solo piensen en sexo, si no que la sociedad ha cambiado tanto, en los últimos años, que las relaciones están tomando un rumbo distinto al que teníamos marcado: ‘’Lo más bonito es no hacerse daño, querer a la otra persona de forma sana y que ambos quieran lo mismo’', concluye la experta.