Ana Rosa Quintana detalla el motivo por el que Alessandro Lequio no asistió al bautizo de Ana Sandra

Uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días ha sido el esperado bautizo de la nieta de Ana Obregón. Al inicio de la semana las declaraciones de personas cercanas al entorno de la actriz no han dejado a nadie indiferente y han vuelto a poner en primer plano una polémica que lleva generando interés desde hace más de ocho meses.

El domingo fue un día muy especial para el círculo íntimo de Ana Obregón, a los que luego obsequió con un regalo personalizado. Sin embargo, uno de los factores más llamativos y que ha traído consigo cierto malestar ha sido la gran ausencia de Alessandro Lequio, quien ha confirmado con este hecho su negativa a formar parte de la vida de la pequeña Ana Sandra.

El que fue pareja de Ana Obregón ha pronunciado su opinión de manera muy contundente sobre el evento y ha negado que dicha actitud vaya a cambiar: “No tengo absolutamente nada que decir”, afirmaba el colaborador en ‘Vamos a Ver’. Unas palabras que no han sorprendido a nadie, pero a las que Ana Rosa Quintana, gran amiga del Conde Lequio, ha querido mostrar su apoyo ante esta decisión: “Hay que respetar que cada uno lleve las cosas a su manera”, expresó en el espacio televisivo de ‘TardeAR’.

La presentadora ha mostrado este tema como una cuestión de extrema delicadeza en la que Lequio nunca ha querido formar parte, aunque sí respeta las decisiones que está tomando la actriz: “Ana ha estado fatal y esta niña le ha devuelto las ganas de vivir, pero a lo mejor para Alessandro que haya una criatura genéticamente de su hijo es doloroso. No sabemos cómo lo gestiona cada uno”.

Ana Obregón durante el bautizo de Ana Sandra Lequio Gtres

Durante el bautizo la familia Obregón se volcó de lleno para acompañar a Ana en su gran día y en ningún momento perdieron de vista la esperanza de que Alessandro Lequio, tras dejar muy clara su postura, asistiera a conocer a su nieta. Celia García Obregón, tía abuela de la pequeña, habló sobre Lequio a la prensa una vez concluida la ceremonia: “Pues no lo sé, a lo mejor va luego a casa de Ana, vete a saber, no tengo ni idea. Me consta que le ha mandado un mensajito, o sea, le llamaría. Me consta. A Alessandro lo queremos muchísimo, pero no sabemos lo que piensa. Las puertas siempre las ha tenido abiertas, siempre, desde el minuto cero que ha nacido la niña y antes”, concluía.