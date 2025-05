Anabel Pantoja advierte a una mujer por este desagradable incidente con su hija Alma: "Me he quedado con tu cara"

Anabel Pantoja está acostumbrada a estar en el centro del foco y es consciente de que casi todas las miradas se dirigen a ella en cuanto pone un pie en la calle. Entiende que se trata de un nivel de exposición fruto de su trabajo, tanto en televisión como en las redes sociales, y aunque la mayoría de las veces lo acepta, otras ocasiones no disimula lo mucho que le molesta. Sobre todo cuando va junto a su hija pequeña, cuya intimidad quiere proteger con uñas y dientes.

Es por esto que no da crédito a lo que le ha pasado mientras cruzaba una calle con la bebé en brazos. "Indignación ante cómo están las cabezas de las personas", comienza exclamando la influencer.

Anabel Pantoja vive un desagradable episodio con su hija

Ha sido un día de trasiego para ella, y justo antes de llegar a casa, se le ha caído una de las cosas que transportaba en medio de la calle. Uno de los coches que venía hacia ella ha parado, y ella se ha agachado a recoger su carga, todo mientras sujetaba a su hija en brazos.

Su sorpresa ha sido mayúscula cuando se ha percatado de que la persona que viajaba en el interior del vehículo la estaba fotografiando.

"De verdad, no entiendo cómo te da para coger el móvil conduciendo, eso para empezar, y segundo para hacer una foto o un vídeo", crítica Anabel Pantoja, y advierte a su inesperada paparazzo: "Me he quedado con tu cara".

"En vez de preguntarme si necesito ayuda, me graba o me hace una foto"

La sobrina de Isabel Pantoja se muestra indignada porque ya de por sí estaba viviendo una situación estresante como para, encima, tener que enfrentarse a un objetivo. "Iba con la niña en brazos, arrastrando el carrito, se me ha caído una cosa... En vez de preguntarme si necesito ayuda, me graba o me hace una foto", recalca.

Por último, Pantoja vuelve a advertir a la mujer del vehículo: "Me he quedado con tu cara y sé cuál es tu coche. Me voy a hartar a hacerte fotos cuando te vea".

