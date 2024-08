Anabel Pantoja desvela el dineral que se ha gastado en la reforma de la casa en la que crecerá su hija

El 13 de junio de 2023 es una fecha que Anabel Pantoja no olvidará nunca. Aquel día, la influencer firmó los documentos que la convertían en propietaria de Villa Panto, una casa que compró en Canarias, su paraíso, “fruto del esfuerzo y del trabajo de un lado a otro, a la vez que ir ahorrando poquito a poquito”.

Uno de los principales atractivos de la vivienda es la terraza de 70 metros cuadrados en la que la creadora de contenido podrá disfrutar del paradisíaco clima que las islas ofrecen casi los 365 días del año. Además, en su habitación cuenta con un gran ventanal que ofrece vistas al océano Atlántico, uno de los aspectos que más le gustan de la casa: “Los antiguos dueños tenían la cama orientada en otra dirección, pero mi decoradora Rita me ha dicho que cambie el cabecero y mirad la vista que tengo tumbada desde la cama: ¡el mar! Va a ser una de las cosas más bonitas de Villa Panto”.

Comenzó en ese momento un proceso de reformas para dejar la casa a su gusto, y las obras se han alargado más de lo esperado. De hecho, no ha sido hasta esta semana cuando Anabel Pantoja ha mostrado el resultado -previo pago- en un reportaje publicado en la revista “Lecturas”.

Entre las páginas de la revista, la sobrina de la influencer desvela cuánto dinero se ha gastado solo en la reforma, ¡todo un dineral que la mayoría de las personas invierten solo en comprar una casa! “Me he dejado todos mis ahorros. Cuando tienes una hipoteca y te metes en una obra te asustas. La obra ha costado entre 220.000 y 230.000 euros, no contaba que fuera tanto”, cuenta Anabel Pantoja.

Todo dinero es poco si se trata de construir un proyecto de futuro y el hogar perfecto en el que su hija pueda crecer y ser feliz. Sobre su embarazo, por cierto, la influencer también desvela su miedo ante un problema de salud que sufre y que, tal y como le ha hecho saber su médico, podría pasar factura a su bebé. Se trata de los ataques de ansiedad continuos que ha sufrido, en parte, por la presión mediática que siente desde que anunció que esperaba un bebé. “Me duele en el alma que anuncie un embarazo y ya estén pensando que voy a explotar a la niña. Cuando lo haga, juzgadme. Les da igual que estés embarazada y que lo que se diga te pueda hacer daño”, lamenta.

Por esto, Pantoja solo pide terminar su embarazo tranquila y en paz, aunque los rumores de infidelidad de su pareja, David Rodríguez, no se lo están poniendo fácil. En este sentido, la influencer parece confiar al 100 % en el padre de su hija: “Estoy muy tranquila y feliz con la vida y la persona que tengo al lado (...) He encontrado con él el equilibrio, con mirarnos nos entendemos. Ahora somos superfelices, cuando no lo seamos, ¿para qué estar juntos?”.