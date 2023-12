André Lamoglia confunde con su respuestas sobre una posible relación con Aitana

Aitana está terminando el año por todo lo grande en su gira ‘Alpha Tour’. Actualmente la cantante catalana se encuentra en Argentina haciendo promoción de su nuevo disco. Durante su recorrido por Latinoamérica ha impresionado con sus espectáculos y conjuntos, pero lo que más la ha llevado al centro del debate social ha sido su sonada ruptura con Sebastián Yatra. El cantante colombiano fue el que comunicó oficialmente la noticia de que “los dos estamos solteros”.

Una ruptura de la que todos los medios han estado hablando en las últimas semanas. Aitana es un personaje muy querido por buena parte de la sociedad y sus fans muestran siempre interés por la felicidad de la artista. No es de extrañar que tras conocerse la noticia de esta ruptura ya hayan surgido nombres de supuestos nuevos candidatos para ocupar el lugar en el que casi durante un año había estado Yatra.

Durante la última semana se ha llegado a pronunciar el nombre de André Lamoglia como la posible pareja de la cantante. Y es que han sido muchos los rumores que la propia Aitana, que no tiene intención de hablar de su vida privada, ha tenido que desmentir. Sin embargo, el actor brasileño, André Lamoglia, fue preguntado por esto mismo en la alfombra roja de los Premios José María Forqué, donde su respuesta generó más dudas que otra cosa.

El actor André Lamoglia en el photocall de la 29 edición de los Premios José María Forqué Gtres

“No voy a confirmar, no te voy a decir nada, de verdad... como no hablo de mi vida y los rumores que salen... tampoco voy a hablar de eso”, comenzaba relatando el actor de ‘Élite’. La verdad es que ambos se conocen y en palabras del artista: “la admiro un montón(...). Es muy buena persona y canta muy bien”. Unas declaraciones que pueden dar a entender que no hay nada entre ellos, pero parece que las deja en el aire sin desmentirlas de manera rotunda. Además, desde ‘Socialité’ se ha podido comprobar que en la última semana ambos habrían seguido en las redes sociales a los amigos del otro. Una acción que muestra un claro acercamiento, puede que no llegue a romance, pero sí a formar grandes vínculos.

Aitana más relajada con su vida privada

Lo cierto es que desde un primer momento la cantante catalana ha puesto una línea clara entre su trabajo y su vida profesional. Por mucho que se le ha preguntado no ha querido hablar nunca de aquello que no forma parte de la esfera pública. Sin embargo, desde el programa ‘Socialité’ se han recogido algunas entrevistas que concedió Aitana en Latinoamérica. Y lo que más llama la atención es que al otro lado del charco no tiene tantos reparos a la hora de confirmar oficialmente que mantuvo una relación con Sebastián Yatra, algo que a María Patiño le parece que tiene sentido. La misma presentadora del programa ha confirmado que ella se muestra más predispuesta a contestar libremente a ciertas preguntas cuando la entrevista es fuera de España: “como si las palabras quedarán en la distancia”, confirmaba.