Sergio Peris-Mencheta causa baja tras recibir un nuevo revés médico

Este lunes en Madrid había una cita muy importante fijada en el calendario. No precisamente la de Rosalía con sus fans en Callao, que tanto ha dado que hablar y ya se estudia por si hubo infracciones, al ser improvisada y multitudinaria. Menos controvertida y con una vertiente más aplaudida tiene el encuentro celebrado en los Cines Capitol, donde se entregaban los Premios Vida de la asociación Cris contra el Cáncer. Una cita en la que estaba previsto poder ver a Sergio Peris-Mencheta tras batallar contra una leucemia y haber regresado a nuestro país. No pudo asistir.

En enero se cumplirán dos años desde que el actor tuvo que aparcar su vida para luchar por recuperar la salud. Su diagnóstico de leucemia fue un jarro de agua fría para él y su familia. Aun así, con optimismo y valentía, sin esconder tampoco los momentos bajos de ánimo y donde les ha tocado llorar, se ha sometido a un trasplante de médula y sigue dando pasos para asegurar su éxito. Sin embargo, ha recibido un revés de salud que ha comprometido los avances, motivo por el que ha causado baja en su última importante convocatoria.

Sergio Peris-Mencheta causa baja por motivos de salud

El intérprete y director no ha podido cumplir con lo prometido y no ha podido asistir a la entrega de los Premios Vida de la asociación Cris Contra el Cáncer. Él era uno de los galardonados y le hacía mucha ilusión poder aportar su granito de arena a la causa, pero la salud le ha vuelto a jugar una mala pasada. No se trata de nada grave, pero dada su reciente lucha contra la leucemia, cualquier precaución es poca y ahora que no se encontraba en condiciones para salir de casa, ha preferido no forzar su organismo más de la cuenta.

Así lo anunciaron desde el escenario a los 600 invitados. Fue su mujer, Marta Solaz, al recoger el reconocimiento de su marido por su ayuda a la divulgación científica en su lucha contra la leucemia agua mielodisplásica: “Sergio no ha podido venir porque está malito. A último momento quería venir aquí, pero no le he dejado. Está tosiendo, tiene un resfriado. Y ya sabéis cómo es esto, tiene que cuidarse mucho”, desvelaba. “Es muy bonito para él recibir un premio que se llama vida. Después, sobre todo, del trasplante, esta palabra es muy importante para él”.

También ha dado explicaciones el propio actor, descubriendo cómo se encuentra: “Hoy no pude recoger el premio Vida de Cris Contra el Cáncer en el cine Capitol y fue Marta Solaz quien lo recogió en mi nombre… Gracias por el reconocimiento. Emocionado. Gracias, gracias, gracias… por los acompañantes: médicos, familiares y enfermeros. Gracias a la fundación por existir para seguir investigando. Gracias al hospital de La Paz por sostenerme estos meses. Gracias @antonio090574 por tus alas. Gracias, Martita, por tu agarrarme la mano”.