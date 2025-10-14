Las indirectas de Andy sobre Lucas tras su último concierto: "Aquí se ve la arrogancia"

Andy y Lucas se despidieron el pasado 10 de octubre para siempre de los escenarios en el Palacio Vistalegre de Madrid. Después de más de 20 años, el dúo se ha disuelto y Andy ya ha anunciado su nueva etapa en solitario. Tras una larga gira de despedida, "Nuestros último acordes" finalizó en la capital ante más de 15.000 personas. Su adiós, al igual que estas últimas semanas, no estuvo exento de polémicas y la tensa relación entre ellos era más que evidente. De hecho, no quisieron atender a la Prensa antes de arrancar el show. "Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos súper nostálgicos y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años. Hemos intentado ser un grupo ejemplo y entended que no es día para hablar", dijo Lucas ante los medios en el photocall.

Andy rompe su silencio

Tras el concierto, la cuenta oficial de Instagram de Andy y Lucas ha cerrado, aunque todavía se mantiene abierta para sus fans. Andy, después de anunciar su etapa en solitario, se ha mostrado muy activo en su cuenta personal, donde acumula más de 80.000 seguidores. A lo largo de estos días, ha compartido diferentes historias de seguidores sobre el concierto. En una de ellas, tachan a Lucas de arrogante durante el show, mientras Andy se quedaba en un segundo plano.

Concierto de Andy y Lucas JuanJo Martín Agencia EFE

"Aquí se ve la arrogancia y la humildad. Aquí se ve la verdad. Uno en hombros, pensando en ser un rey, el otro caminando, siendo humilde", decía un story que ha compartido Andy, dejando clara su opinión al respecto. "Hasta luego, Lucas", decía otro.

Próxima entrevista en televisión

Según ha publicado "20 minutos", Andy contará su historia en televisión. "Andy hablará. Está dispuesto a contar todo lo que ha sucedido, confirmar y desmentir algunas de las informaciones y explicar el motivo por el que ha guardado silencio en plena polémica gira de conciertos. Tiene respuesta para todos y no esquivará ninguna pregunta, ni siquiera sobre las peleas en los camerinos y las notables diferencias entre ellos", señalan desde el anterior medio citado.