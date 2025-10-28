Anna Ferrer Padilla desvela nuevos detalles de su boda con Mario Cristóbal: "Ya llevamos bastante avanzado"

Anna Ferrer Padilla y su novio, Mario Cristóbal, se han comprometido después de 3 años de relación. Era la propia influencer la encargada de desvelar la feliz noticia a través de un post en Instagram a principios del mes de octubre. "Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!", escribía en la publicación la hija de Paz Padilla.

Inmersa en los preparativos

Nada más comprometerse, la pareja se ha puesto manos a la obra en los preparativos para su gran enlace nupcial, boda que promete ser uno de los grandes eventos del próximo verano y que reunirá a numerosos rostros conocidos.

Ahora, 20 días después de anunciar su compromiso, Anna Ferrer Padilla ha reaparecido ante las cámaras y se ha sincerado sobre cómo están e, durante el estreno de la última película de su madre, "Cuerpos Locos", se ha sincerado sobre cómo están siendo estas primeras semanas de organización. Será el próximo verano cuando la pareja selle su amor para siempre en Cádiz, la tierra de Paz Padilla, en una ceremonia íntima y familiar en la playa.

Anna Ferrer Padilla revela los primeros detalles de su boda con Mario Cristóbal: "Estoy súper perdida" Europa Press

"Estoy muy feliz, muy contenta, ¿qué te voy a decir? Ya llevamos bastante avanzado, yo me lo quiero tomar con calma y disfrutarlo sobre todo", ha comenzado diciendo Anna son una sonrisa. "La gente te dice '¡ay qué agobio!', y no quiero ni que pase, imagínate", ha confesado la influencer emocionada sobre lo mucho que está disfrutando este proceso.

Sobre el vestido de novia, Anna ha reconocido ante las cámaras que aún no ha visto nada. "Estoy súper perdida la verdad, no tengo ni idea, pero bueno, ya veremos. Es para verano, hay tiempo, hay tiempo", ha revelado la joven. La influencer ha dejado en el aire si lucirá uno o varios vestido como otras creadoras de contenido o si tiene en mente un look más clásico.

Una romántica pedida en Menorca

Mario Cristóbal, pareja de Anna Ferrer, hincó rodilla durante una romántica escapada en Menorca el pasado mes de septiembre. "Nos fuimos a Menorca. Me parecía lo más lógico. Llegamos muy temprano y estábamos muy cansados y nos quedamos todo el día en el hotel. Por la tarde me dijo que me esperaba fuera mientras me arreglaba y cuando salí, antes de irnos a dar un paseo, me lo pidió. Yo me quedé en shock. No me esperaba nada, todo tenía sentido y le noté muy tranquilo. Nos pasamos todo el finde en una nube, fue increíble", relató la hija de Paz Padilla sobre su pedida de mano.

"No me lo esperaba, lo habíamos hablado, pero siempre me había dado a entender que todavía no. Nadie de nuestros amigos se ha casado, no le veía todavía dando ese paso. No sospeché nada porque estábamos tan tranquilos. Lo primero que dije fue: 'Es una broma'. Pensaba que me estaba vacilando", confesó la joven. Desde ese día, la pareja se encuentra inmersa en los preparativos de su boda. Paz Padilla está muy emocionada por el gran paso que va a dar su hija Anna y, como ella misma ha revelado, no ha podido dejar de llorar desde que su hija le contó que se casaría con Mario el próximo año.