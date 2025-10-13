Anna Padilla desvela cómo fue la pedida de boda: así hincó rodilla Mario Cristóbal

Anna Ferrer Padilla está viviendo en un auténtico cuento de hadas. Hace unas semanas reflexionaba sobre lo dulce que es su romance con Mario Cristóbal, con el que lleva tres años de relación. Decía estar en un momento idílico, pues no eran tantas cosas que les ata y sí lo que les une, lo que les ayuda a no tener excusa para discutir en exceso, pese a que conviven bajo el mismo techo desde hace un año y medio. Pero poco después el joven hincó rodilla derecha en el suelo y le pidió matrimonio. Un momentazo del que no se conocían detalles.

Hasta ahora. Y es que la influencer ha desvelado cómo fue el romántico momento en el que su amado desenfundó la alianza y le hizo la importante pregunta. Se tuvo en cuenta hasta el más mínimo detalle para que todo fuese perfecto y la novia dijese ‘sí, quiero’. Con Menorca como telón de fondo, el pasado mes de septiembre la pareja se comprometió: “Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!”, fue su respuesta en redes sociales, donde ya presumía de anillo en su mano. Ahora desvela los detalles ocultos.

La romántica pedida de Mario a Anna Padilla

Este verano ha sido atípico para la familia. La ausencia del hermano de Paz Padilla y la decisión de madre e hija de sacar a flote su chiringuito, ‘El Trompeta’, les hizo quedarse en Cádiz. Esta vez no tendrían el verano para irse de vacaciones, sino para fortalecer su apuesta en las playas de Zahara de los Atunes. No fue hasta septiembre cuando la influencer hizo las maletas para disfrutar del tiempo libre. Pensó en la isla balear como refugio ideal y su novio lo ideó todo para que fuese aquí donde realizase la importante pregunta.

Así lo cuenta ella: “Nos fuimos a Menorca. Me parecía lo más lógico. Llegamos muy temprano y estábamos muy cansados y nos quedamos todo el día en el hotel. Por la tarde me dijo que me esperaba fuera mientras me arreglaba y cuando salí, antes de irnos a dar un paseo, me lo pidió. Yo me quedé en shock. No me esperaba nada, todo tenía sentido y le noté muy tranquilo. Nos pasamos todo el finde en una nube, fue increíble”, les confiesa a sus fans.

“No me lo esperaba, lo habíamos hablado, pero siempre me había dado a entender que todavía no. Nadie de nuestros amigos se ha casado, no le veía todavía dando ese paso. No sospeché nada porque estábamos tan tranquilos. Lo primero que dije fue: ‘Es una broma’. Pensaba que me estaba vacilando”, reconoce Anna Padilla, a quien le hace mucha ilusión vestir de blanco y formar matrimonio con el hombre de su vida. Al menos sí de los últimos tres años. La misma ilusión que a la propia Paz Padilla, que “se tiró días llorando de la emoción”, como desvela su hija.

Paz Padilla y Anna Ferrer Gtres

Paz Padilla no solo está feliz por ver a su hija preparar su boda y haber encontrado el amor en Mario Cristóbal. También por lo que considera una acertada decisión, pues quiere mucho a su yerno y está encantada en que forme parte de la familia: “Les veo muy felices. Veo a mi hija muy serena, muy tranquila y luminosa. Y él la quiere tanto y la respeta… La ama, tiene admiración y ternura”. Ella misma quiere a su yerno “como un hijo, porque es muy noble y muy buen tío, pero sobre todo porque la quiere. Y siempre le digo a Anna, quien te quiere a ti, lo tengo que querer”, sentencia la presentadora, que ya prepara la pamela para la boda.