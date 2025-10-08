Anna Padilla ha dicho ‘sí, quiero’: se casa con su novio Mario Cristóbal

Paz Padilla está de enhorabuena y es que pronto se irá de boda. Y no una cualquiera, sino la de su propia hija. Anna Padilla ha anunciado en la tarde de este miércoles por sorpresa su compromiso con su novio, Mario Cristóbal. A través de sus redes sociales y presumiendo ya de impresionante anillo, la influencer ha dejado claro la ilusión que le hace vestir de blanco y jurarle amor eterno al hombre con el que lleva saliendo desde hace tres años.

“Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. Mil veces sí”, escribía con gran emoción la influencer para dar a conocer a sus seguidores de sus planes de acercarse al altar, pronunciar los correspondientes votos y unirse en matrimonio con el joven con el que forma equipo desde el pasado 2022. Está ilusionadísima con la idea, como imaginamos que también sucederá con la propia Paz Padilla, a la que nombran mucho en los comentarios en la publicación del anuncio, incluso avisándola de que el siguiente paso será la llegada de sus futuribles nietos. Pero, paso a paso.

Anna Ferrer se casa con Mario Cristóbal

A sus 28 años, Anna Ferrer Padilla ha logrado desligarse en parte de la fama que arrastra su popular madre y ganarse un hueco propio en el ‘star system’. También en los negocios, con empresas que gozan de muy buena salud y que le generan muy buenos resultados. Pero también ha encontrado la fortuna en el amor, especialmente desde que Mario Cristóbal llegó a su vida para formar equipo en lo sentimental. En breve, como su marido. Y es que ella ha respondido afirmativamente a la decisiva pregunta que le convierte en su prometida.

Hace poco anunciaron la compra de su nidito de amor, un apartamento valorado en 500.000 euros en pleno corazón de Madrid. No le falta detalle a su inversión inmobiliaria, decorada a la última y en el que se debatirán los pormenores de la celebración de su boda. También darán aquí sus primeros pasos cuando se conviertan en marido y mujer, después de compartir techo desde hace más de un año y medio. La convivencia no será un reto a asumir, pues parece que el amor les desborda y ella misma dice encontrarse en la etapa más dulce de su relación.

“Estamos en la parte sencilla, porque creo que luego todo se va complicando. Tienes más responsabilidades, una casa, unos niños y muchos más motivos por los que pelearte y estar en desacuerdo”, reflexionaba Anna Padilla con sus seguidores de Instagram, para perfilar el momento dulce en el que se encuentra. También los miedos de que su burbuja de amor pudiese explotar y dar comienzo una nueva etapa más amarga con Mario, del que se declara enamoradísima. Aun así, demuestra que no tiene miedo al compromiso y cree que es el momento de “hacer equipo y luego ser capaces de sobrellevar todo lo que la vida te va a poner por delante”. Se cree en “el buen camino” y tiene la sensación de que “da igual lo que pase en el mundo, lo que nos pase, que yo voy a estar bien porque estamos juntos”.