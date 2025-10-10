Paz Padilla, entre lágrimas, reacciona a la boda de su hija, Anna Ferrer: "Les miro y me emociono"

Suenan campanas de boda para Anna Ferrer y Mario Cristóbal. La pareja se ha comprometido después de tres años de relación y esta semana han anunciado en redes la feliz noticia. "Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida pero no de amor. Mil veces sí", escribió la hija de Paz Padilla en la publicación.

La emoción de Paz Padilla

La televisiva, tras el anuncio de su hija Anna, ha reaparecido en redes y se ha sincerado sobre la boda de la empresaria con Mario Cristóbal con todos sus seguidores. "Holi, quería compartir con vosotros cómo me siento porque... ¡por fin se casa la niña!. Por fin puedo decirlo... Desde que me lo contó, tenía ¡ay! una emoción en el corazón, y yo 'por favor'... y ella 'mamá no lo digas, calladita', y por fin ya puedo decirlo porque ya lo ha hecho público y puedo gritar al viento ¡ay, viva la novia, ay Díos mío!", ha comenzado diciendo Paz en un story.

Visiblemente emocionada, ha confesado que "les veo muy felices, y sobre todo veo a mi hija muy serena, muy tranquila, muy luminosa. Y él la quiere tanto, tanto, tanto, y la respeta...La ama, tiene admiración y ternura". "Aparte, yo a él le considero como a uno de la familia, como a un hijo, es que es muy noble y muy buen tío, pero sobre todo porque la quiere", desvelando que "siempre le digo a Anna, quien te quiere a ti, lo tengo que querer".

"Sé que van a ser una pareja muy bonita y van a formar una familia preciosa si todo va bien. Los padres siempre estamos sufriendo con los hijos con miedo a que sufra, pero cuando ves que tu hija está con el que considera que es su media naranja, su amor perfecto... Veo en ellos muchas cosas que he vivido yo, porque yo he conocido el amor profundo, eterno, y les miro y me emociono", ha revelado Paz Padilla en referencia a su matrimonio con Antonio, fallecido hace cinco años a causa de un cáncer.

"Ver a tu hija así es tan bonito, ver como él la quiere... Es una tontería, pero me hace muy feliz verla tan guapa vestida de novia", ha reconocido la gaditana entre lágrimas de emoción. "Si hoy estoy llorando, no sé lo que voy a llorar el día de la boda".

"Esta vez es una cosa muy bonita y hay que aprovechar la vida. Los momentos bonitos que hay que aprovecharlos y disfrutarlos, y los tristes apretar los dientes y esperar a que pase. Pero esta la voy a disfrutar muchísimo desde ya, estoy feliz y que vivan los novios", ha finalizado Paz Padilla.

Paz y Anna, muy unidas

Madre e hija mantienen una estrecha relación. Más alla de sus lazos de sangre, Paz y Anna comparten negocios y están al frente de El Trompeta, el bar del hermano fallecido de la gaditana. Además, son las creadoras de la firma de ropa NoNiNá.