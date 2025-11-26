Antonio Resines actualiza su estado de salud tras su ingreso en la UCI: su esperada reaparición junto a su mujer, Ana Pérez-Lorente

Antonio Resines ha sufrido otro revés de salud este mes de noviembre. Tal y como adelantó ayer "Semana" en exclusiva, el actor ha pasado más de una semana ingresado en el hospital madrileño San Rafael, tres de ellos en la UCI. Tras el susto inicial, ya ha recibido el alta.

Primeras imágenes de Resines

Antonio Resines ha reaparecido ante las cámaras tras conocer su último bache de salud. Acompañado por su mujer, Ana Pérez-Lorente, el intérprete ha actualizado su estado, enviando un mensaje tranquilizador. Tal y como ha desvelado, está "muy bien", aunque ha preferido no pronunciarse sobre los motivos de su ingreso y su paso por la UCI.

Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente Gtres

El actor tuvo que cancelar sus compromisos y proyectos laborales por este revés de salud, entre los que se encontraba su participación en el Festival Internacional de Cine de Granada, donde fue galardonado con el Premio Lorca en homenaje a su carrera. Resines mandó a Jorge Sanz, íntimo amigo, a recoger este reconocimiento en su nombre y desde la organización confirmaron que el artista tuvo que ser operado de urgencia, sin entrar en detalles de su intervención.

El mundo del cine se vuelca con Resines

Horas después de salir a la luz su último ingreso, el mundo del cine se volcó con el actor y actualizó su estado de salud. "Está muy bien Antonio, que bien te ha salido todo, cariño. Antonio estás, le he mandado muchos mensajes. Muchísimos. Y está ya deseando ir a tomar cañas. Está muy animado y muy bien, no hay nada de lo que preocuparse", reveló Lole León en el estreno de "Flores para Antonio", el documental de Alba Flores sobre su padre.

Por su parte, Carmen Machi explicó que Resines "tiene un motor dentro que es inagotable, no hay que preocuparse.", añadiendo que "su actitud es la vida, y tiene un punto de gruñón que no te creas que le viene mal". "A veces, en la vida pegar un grito bien pegado te libera, te sale de todo. Y sí, bueno, es una actitud. Es un tipo tremendamente generoso, es un disfrutón de la vida, un hedonista, le gusta mucho trabajar. Él es un crack, yo le adoro. Y yo creo que todos le adoramos, entonces claro que tiene una actitud... Él es arte, él es fuerte", afirmó la protagonista de "Aída".