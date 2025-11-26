Nuevas fotos de Eva González y Nacho: su romántica cita en una terraza de Sevilla

Cayetano Rivera continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Tras su accidente de tráfico del pasado 9 de noviembre, el torero vuelve a estar en primera línea mediática por su supuesta nueva relación sentimental con Gemma Camacho, reportera de Mediaset. La colaboradora, sobrepasada, pidió este lunes respeto a los medios después de que fuera señalada como uno de los motivos de la ruptura del torero con Maria Cerqueira. "No puedo más con esta situación", declaró totalmente superada a su llegada a las inmediaciones de Telecinco.

La discreta relación de Eva González

Mientras Cayetano copa las tertulias del corazón de nuestro país y Portugal, Eva González ha vuelto a ser fotografiada junto a Nacho, con el que mantendría una discreta relación, disfrutando de una romántica cita en Sevilla.

Eva González, entregada y enamorada, consolida su historia de amor con Nacho Europa Press

Pese a su discreción, no es la primera vez que la presentadora de "La Voz" y este empresario sevillano son pillados en actitud muy cariñosa por la capital hispalense. Aún así, la modelo todavía no ha confirmado oficialmente su noviazgo con el hombre que le habría devuelto la ilusión en el amor tras su sonada separación con el diestro.

La cita de Eva y Nacho tuvo lugar este pasado fin de semana, pero no ha sido hasta ahora cuando han salido a la luz las fotografías de su reunión. La pareja disfrutó de una velada en una conocida terraza de Sevilla, aprovechando las buenas temperaturas otoñales de la ciudad. Ambos se mostraron cercanos y cómplices, sin esconderse.

Fue a principios del mes de octubre cuando la revista "Lecturas" publicó las primeras imágenes de Eva y Nacho. Desde entonces, la pareja ha sido fotografiada en más de una ocasión, exprimiendo al máximo su tiempo libre en compañía del otro.

La reacción de Eva González a la supuesta relación de Cayetano con Gemma

Una de las primeras en reaccionar a la presunta nueva ilusión del torero fue Eva González, su exmujer. Muy tajante, la presentadora aseguró ante las cámaras que "todo lo que sea felicidad para él lo es para mi hijo, que es lo que me importa a mí". De momento, Cayetano ha optado por el silencio, mientras Gemma Camacho atraviesa unos días de complicados en el ojo del huracán mediático.