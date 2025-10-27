Quién es Ana Pérez-Lorente, esposa de Antonio Resines y amiga de las infantas Elena y Cristina

Antonio Resines y su esposa, Ana Pérez -Lorente, han disfrutado este fin de semana de una escapada unto a las infantas Elena y Cristina. Ha sido el perfil oficial del Museo de la Evolución Humana de Burgos el encargado de desvelar la visita exprés del actor, su mujer y las hijas del Rey Don Juan Carlos durante su viaje a la ciudad castellanoleonesa.

"Hoy nos han visitado en el Museo de la Evolución Antonio Resines y su mujer Ana Pérez-Lorente, que ha venido acompañada de dos de sus mejores amigas de los años escolares, doña Cristina y doña Elena de Borbón, que se han mostrado muy interesadas por los contenidos científicos . Han conocido también los yacimientos de Atapuerca. Han estado acompañadas en el MEH por Rodrigo de la Muñoza", escribieron en la publicación.

Quién es Ana Pérez-Lorente

La esposa de Antonio Resines es íntima amiga de las infantas Elena y Cristina desde la infancia. Las tres estudiaron en el colegio madrileño de Santa María del Camino, uno de los más exclusivos de la capital. A lo largo de los años, Ana y las infantas han seguido manteniendo su estrecha amistad y no es la primera vez que se les ve disfrutando de su tiempo libre juntas.

Ana Pérez Lorente y Antonio Resines en una imagen de archivo Gtres

Ana Pérez-Lorente, además de ser la pareja de Antonio Resines desde hace más de 30 años, es una conocida productora audiovisual de nuestro país. El matrimonio se conoció de casualidad en un semáforo en Madrid y pasaron por el altar en 2020. Ambos conforman una de las parejas más consolidadas del cine y han trabajado juntos en varios proyectos cinematográficos.

La amistad de Antonio Resines con la Reina Sofía

El actor vivió un delicado bache de salud tras contagiarse de coronavirus en 2021, enfermedad por la que tuvo que permanecer más de 36 días en la UCI. Tras su recuperación, Antonio Resines concedió una entrevista en el programa "Hoy por hoy" de la cadena SER y desveló que varios miembros de la realeza española se pusieron en contacto con él y se interesaron por su evolución como Doña Sofía y los Reyes Felipe y Letizia. "Hablé con ella por teléfono y quedamos para tomar un café. Ella fue la primera de la Familia Real que me llamó. Lo que pasa es que todavía no hemos consumado la cita, la tenemos pendiente", reveló sobre la Reina Sofía el intérprete en 2022.