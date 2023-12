Aracely Arámbula hace daño a Luis Miguel con un vídeo sobre su hijo pequeño

Aracely Arámbula siempre ha querido mantenerse al margen de la polémica, pero en los últimos meses está dispuesta a hacer mucho ruido en contra de su ex, Luis Miguel. No solo dejando en los medios informaciones que ponen en jaque al cantante, sino también filtrando medias verdades que el artista mexicano al final se ve en la obligación de desmentir, sacando las pruebas que le respaldan. Así hizo cuando ella le denunció públicamente por no pagar la manutención de sus hijos, aunque después se desveló que sí lo hizo, es más, por adelantado para así ayudar económicamente a la madre de sus vástagos. La misma que ahora vuelve a la carga aprovechando el 15 cumpleaños de su hijo Daniel, con una publicación en su cuenta personal de Instagram en la que muchos han entendido que hay un dardo envenenado.

El hijo menor de Aracely Arámbula y Luis Miguel ha cumplido 15 años y la madre ha querido felicitarle públicamente a través de un emotivo mensaje. Todo en medio de la guerra mediática y judicial que aún mantiene enfrentados a sus progenitores, el joven Daniel se ha despertado con un texto cargado de buenas vibras y un álbum de fotos que seguramente le haya enternecido y robado alguna que otra sonrisa y también cierta nostalgia.

“Un bendito 18 de diciembre llegaste mi corazón bello. Y si te esperaba con TODO EL AMOR!!! Y ahora el AMOR es más fuerte y grande en cada momento. Agradezco a DIOS que me hayas elegido como mamá. Felices 15!!! Mi cielo bello, mi corazón y mi vida siempre para ti todo lo que hago lo dedico con todo mi ser para ustedes, para ti y para tu hermano, tu compañero de vida, los AMOR. Gracias por existir!!!”, comenzaba a escribir la actriz como acompañamiento de un vídeo cargado de imágenes que resumen la vida de su vástago pequeño.

Aracely Arámbula Instagram

Por supuesto, el cantante brilla por su ausencia, pues no hay ni rastro de él en tan bonita colección de instantáneas. Aracely Arámbula ha querido intencionadamente borrar toda referencia de Luis Miguel en las fotografías que ha seleccionado para su emotivo vídeo. Algo que no ha pasado desapercibido para nadie y que ha sido motivo de debate en redes sociales y también en los platós de televisión. Así sucedió en Telemundo, en el programa ‘La mesa caliente’, donde se excusa la eliminación del artista de la vida de su hijo porque, según los colaboradores, ha sido un padre ausente: “Publicó una foto del papá de Aracely con los niños, porque verdaderamente ese fue su papá”. Ella prefirió no hacer mención a su ex en su publicación, aunque sí dejó claro que aparece su “hermosa familia”, en un “vídeo tan especial que me hizo emocionarme muchísimo hasta las lágrimas felizmente por tantos momentos divinos”. ¿Pensará lo mismo Luis Miguel al ver el mismo clip?