El artículo del Código Civil antiinfidelidad que permitió a Silvia Tortosa desheredar a Carlos Cánovas

Algo malo debía sospechar Silvia Tortosa cuando incluyó en su testamento un artículo muy específico contra posibles infidelidades de su pareja. Exactamente, el 85-5.1, que hace referencia a la infidelidad, un supuesto que permite desheredar a un esposo o esposa si ha sido infiel. Y ese es el la clave de todo este conflicto.

Carlos Cánovas, el marido "traidor", dicen, no tenía conocimiento de esta cláusula que le apartaría de heredar un solo euro o cualquier bien de su mujer.

Silvia lo tenía todo atado y bien atado. Cuando se enteró de que Carlos estaba con otra le echó inmediatamente de su casa. Para ella fue un golpe tremendo, porque estaba muy enamorada del productor.

Según nos explica su íntimo amigo, Tony Aliaga, fueron unos amigos de la actriz los que vieron a Cánovas acompañado de otra mujer, y en actitud cariñosa, en un centro comercial.

Se sentía tan seguro de no ser descubierto que no ocultaba en público su nueva pasión por otra actriz que, ironías de la vida, trabajó con Silvia en una película. Pero le pillaron bien pillado y no le quedó otra que reconocer su infidelidad.

Silvia Tortosa Gtres

Hacía una doble vida, por el día estaba con su amante y por la noche regresaba a dormir en la casa de su mujer. Tanta ausencia ya era extraña, por eso, Tortosa, contrató a una empresa de detectives que fue la que, finalmente, realizó un informe del todo aclarativo, que incluía fotos del infiel y su nueva pareja, la actriz Marina Lozano, quien hace oídos sordos a las preguntas de los reporteros y sigue unida a Carlos.

Desde luego, este último no ha logrado nada de la cuantiosa herencia de Silvia, que incluye varias propiedades en Madrid y Barcelona y una buena cantidad de dinero.