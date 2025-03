Así era Pedro, el hermano de Lucas: de su fatal accidente a su relación con el cantante

Difíciles momentos para Lucas González, integrante de la célebre formación musical Andy y Lucas, que acaba de perder a su hermano Pedro de forma repentina. Una muerte inesperada que ha pillado al cantante y a su familia por sorpresa. A sus 55 años, el hermano mayor del artista ha perdido la vida a consecuencia de un infarto fulminante, tal y como se ha dado a conocer en la tarde de este martes. Una noticia que ha consternado también a la localidad gaditana de La Laguna, donde vivía y se había ganado la simpatía de todos, siendo considerado uno de los vecinos más carismáticos.

Este jueves 5 de marzo, González ha sido visto en el tanatorio Mémora de Virgen del Rosario, visiblemente afectado y acompañado de su mujer, Mari José, uno de sus principales apoyos en este complicado bache que atraviesa. "Estoy muy roto", ha lamentado el artista, que también ha recalcado lo "dura" que ha sido la pérdida de su hermano.

Hasta este momento, el nombre de Pedro había permanecido alejado de la opinión pública, aunque lo cierto es que siempre ha sido una de las personas más importantes de la vida de Lucas, a quien estaba muy unido. “Mi hermano Pedro es muy especial y que mis padres no se preocupen porque si algún día faltan aquí va a estar su hermano Lucas para cuidarle”, señaló el cantante cuando visitó el programa “Volverte a ver”.

Lucas González y su mujer, Mari José, en el velatorio de Pedro, hermano del artista Gtres

Se refería entonces a la discapacidad de más del 70 % que le acompañaba desde que sufrió un grave accidente en 1995, cuando Lucas solo tenía 13 años. Pedro fue atropellado y permaneció más de un mes y medio en coma. Por fortuna logró sobrevivir, aunque dependiente de sus familiares y seres queridos.

Más allá del cariño y amor fraternal, Lucas siempre estará agradecido a su hermano Pedro porque fue él quien le regaló su primer cajón flamenco, empujándole así a dar sus primeros pasos en la música y a emprender una carrera que le llevaría al éxito.

Aparte de la familia, Pedro también era muy querido en La Laguna, su pueblo de Cádiz, donde la noticia de su muerte ha caído como un jarro de agua fría entre los habitantes. El hermano de Lucas era un vecino querido por todos cuya inesperada pérdida deja un notorio vacío en la comunidad.

Según el “Diario de Cádiz”, Pedro no sufría graves problemas de salud que hicieran presagiar su prematuro y fatal desenlace, víctima de un infarto. Un final un tanto preocupante para la familia, puesto que en 2023 fue su hermano Lucas quien anunció su retirada paulatina de los escenarios a consecuencia de una cardiopatía de la que había sido diagnosticado. “Se encuentra bien. No se va a morir mañana, está muy controladito, estamos todos muy atentos de él, lo mimamos un montón. Está bastante emocionado porque sabía que la gente los quería mucho, pero no a ese nivel”, señaló entonces su mujer.