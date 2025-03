Primeras imágenes de Lucas, de Andy y Lucas, devastado tras la muerte de su hermano: "Estoy muy roto"

Difíciles momentos para Lucas González, integrante de la célebre formación musical Andy y Lucas, que acaba de perder a su hermano Pedro de forma repentina. Una muerte inesperada que ha pillado al cantante y a su familia por sorpresa. A sus 55 años, el hermano mayor del artista ha perdido la vida a consecuencia de un infarto fulminante, tal y como se ha dado a conocer en la tarde de este martes. Una noticia que ha consternado también a la localidad gaditana de La Laguna, donde vivía y se había ganado la simpatía de todos, siendo considerado uno de los vecinos más carismáticos.

Este jueves 5 de marzo, González ha sido visto en el tanatorio Mémora de Virgen del Rosario, visiblemente afectado y acompañado de su mujer, Mari José, uno de sus principales apoyos en este complicado bache que atraviesa. "Estoy muy roto", ha lamentado el artista, que también ha recalcado lo "dura" que ha sido la pérdida de su hermano.

El cantante lucía una camiseta negra y unas oscuras gafas de sol, seguramente para disimular la tristeza que reflejan sus ojos. A su llegada al velatorio, se ha detenido y ha saludado cariñosamente a otro familiar o ser querido que llora la pérdida de Pedro, buscando consuelo mutuo tras una muerte tan inesperada.

Lucas González y su mujer, Mari José, en el velatorio de Pedro, hermano del artista Gtres

Precisamente, en 2023 Lucas González anunció su retirada paulatina de los escenarios a consecuencia de una cardiopatía de la que había sido diagnosticado. “Se encuentra bien. No se va a morir mañana, está muy controladito, estamos todos muy atentos de él, lo mimamos un montón. Está bastante emocionado porque sabía que la gente los quería mucho, pero no a ese nivel”, señaló entonces su mujer.

La nariz de Lucas

En las últimas semanas, Lucas González ha sido noticia por razones que nada tienen que ver con su familia o su carrera sobre los escenarios. El cantante confesó durante su paso por “El Hormiguero” de Pablo Motos que se había sometido a una rinoplastia recientemente, pero un mal postoperatorio le ha provocado complicaciones que se hacen evidentes en su rostro.

El aspecto de su nariz empeora en cada una de sus apariciones públicas, y el artista asegura que se debe a un mal cuidado tras la operación. “No me puse la pomada”, explicó en el formato de Antena 3.

Sin embargo, el doctor Ramón López, cirujano plástico, experto en rinoplastia y cirugía facial y jefe de Servicio de Cirugía Plástica Quirón y médico en la Clínica Menorca, explicó a LA RAZÓN que un resultado así no puede obedecer solo a un mal cuidado tras la operación: “No es cierto. Nunca he tenido un resultado así y he hecho miles de cirugías… no podemos espantar a los pacientes porque no quiere decir la verdad. Es su intimidad y me parece respetable que no cuente qué pasó, pero ponerse o no ponerse una pomada o quitarse una gasa no da ese resultado ni tiene esas consecuencias. Lo digo claramente porque si no otros pacientes pueden tener miedo a usar pomadas, esparadrapo, dormir de frente o de lado. Nada de esto afecta de esa manera, con un resultado tan desastroso”.