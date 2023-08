Jenni Hermoso da la puntilla a Rubiales y pide "medidas ejemplares" contra él

Jenni Hermoso se pronunció después del polémico beso de Luis Rubiales que le puede suponer perder su puesto de presidente de la RFEF. "Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto". Jenni Hermoso se pone en manos de FUTPRO. El sindicato mayoritario de las jugadoras, que se reunirá el próximo lunes con Yolanda Díaz para que los hechos protagonizado por Luis Rubiales sea "debidamente sancionados", asegura.

"Estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables", afirman. También destacan su "rotunda condena" ante estos hechos y hacen un llamamiento al CSD para que actúe.

Desde la RFEF aseguraron que Jenni no le quería dar más importancia y emitieron estas palabras. "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", manifestó Jenni en unas declaraciones facilitadas por la RFEF a EFE. "No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante". Sin embargo, Relevo aseguró que Jenni jamás dijo esto. Además, Rubiales habría confesado a la jugadora que saliera con él en el vídeo de las disculpas ya que su puesto estaba en juego.

Además de estas primeras declaraciones de Jenni mediante su sindicato, Tamara Ramos -actual directores general de Futbolistas ON- habló en el programa de Ana Rosa. "No me sorprende en absoluto, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido. ¿De qué color traes hoy la ropa interior? o Tú has venido aquí a ponerte las rodilleras", aseguró.

Esta situación complica y mucho la continuidad de un Luis Rubiales que, a priori, no se plantea dimitir y que recibirá el apoyo de los presidentes de las Federaciones territoriales en la asamblea de este viernes.

El director del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Galán, fue el primero en presentar una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por lo sucedido con Luis Rubiales. A esta denuncia también se le suma la del partido político SUMAR y la del colegiado Xavier Estrada Fernández. Por su parte, la Liga Femenina también pide la inhabilitación del máximo exponente de la RFEF al igual que el presidente del Getafe, Ángel Torres. Todas estas peticiones van en la misma línea que las declaraciones de Pedro Sánchez que calificó como "inaceptable" el comportamiento del presidente de la RFEF.