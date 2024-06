Así luce Joaquín Sánchez con nuevo look tras su tercer injerto capilar

Joaquín Sánchez siempre será recordado por su buen hacer con el esférico en calidad de futbolista, pero su fama es incomprensible sin atender a su peculiar sentido del humor. Sus chanzas le han hecho meterse en el bolsillo al público, viviendo una jubilación deportiva como estrella de la televisión patria, además de siendo un reclamo publicitario en el que confían las marcas cada vez más. De ahí su deseo de cuidar con mimo y atenciones su aspecto físico. Por eso sorprendió mucho cuando hace un par de semanas compartió un vídeo en sus redes sociales presumiendo de cabellera, con la cabeza rapada al cero: “Decidme la verdad, ¿me pega o no?”, preguntaba a sus seguidores de Instagram, que creían que se encontraban ante una de sus ya habituales fechorías con las que busca robar carcajadas por doquier.

Pero no era así. En realidad, este clip respondía a una necesidad personal de saber cómo le veían sus fieles con la cabellera despoblada, pues estaba a punto de someterse a un nuevo tratamiento estético: su tercer injerto capilar. Un detalle que pudo pasar desapercibido, pues el futbolista optó por guardar silencio al respecto. Pero ahí estaba su buen amigo Marco Alonso para tomarse una revancha y mostrar su cabellera con los habituales folículos al rojo vivo, tras haberse sometido a un nuevo proceso de implante capilar. Después de dos intentos fallidos, al ver cómo el cabello no florece como esperaba y repuebla su cabellera, ha decidido someterse a tan dolorosa intervención de nuevo.

Joaquín Sánchez durante el partido benéfico con su nuevo look Gtres

Así ha dejado buena constancia de ello durante el partido benéfico celebrado en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde saltó al césped con la cabeza rapada. Algunos creyeron que se trataba de un cambio de look ideado de cara a la llegada del verano, pero al fijarse mejor, todo indicaba que el jugador del Betis había intentado de nuevo lucir melena. Para eso aún debe esperar unos meses, algo que parece que no le pesa lo más mínimo, a juzgar por las risas que se echó después en el vestuario con Kiko Rivera, también presente en el partido benéfico. Las chanzas fueron la tónica del día, una jornada en la que las emociones estaban a flor de piel, pues daba la casualidad que se cumplía un año de su retirada de los terrenos de juego, al menos sí como profesional, pues ahora volvía a ejercer de capitán de un equipo por una buena causa, liderando un equipo de famosos.

¿Cómo había logrado Joaquín Sánchez que su tercer injerto capilar pasase desapercibido? Esta es la pregunta que sus seguidores se han hecho después de ver que, efectivamente, ha vuelto a pasar por boxes para un nuevo intento de lucir melena al viento. No se habían percatado que los últimos días sus looks venían coronados con una gorra. Se pensaba que podría estar protegiéndose del sol después de haberse rapado al cero, sin caer en la cuenta de que su forma de ocultar la cabellera escondía su lado más coqueto. Pero también por recomendación médica, pues los folículos en carne viva que ha lucido estas semanas en secreto, no pueden recibir directamente los rayos del sol. Ahora todo tiene explicación. Joaquín continúa sonriéndole a la vida, pero ahora quizá lo haga con un nuevo flequillo.