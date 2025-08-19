El escándalo histórico: Ava Gardner y Sinatra: excesos, pasión y celos

El matrimonio de Frank Sinatra y Ava Gardner estuvo caracterizado por múltiples escándalos derivados de las borracheras e infidelidades de la actriz. Notorio es el episodio en el que el cantante recibió el chivatazo de que su mujer se estaba acostando con el actor Clark Gable, cuando los dos rodaban en África la película «Mogambo».

Frank no se lo pensó dos veces y viajó rápidamente hasta el continente africano para constatar la deslealtad de su esposa, y dicen que la pilló dentro de una tienda de campaña haciendo él amor con su entonces amante.

Una vida marcada por las polémicas

Calificada como fiestera y devora hombres, Ava vivía rodeada por polémicas continuas, como la que le emparejó con otra actriz famosa, Lana Turner, una relación lésbica que salió a la luz tras la publicación de un libro de Darwin Porter, en el que se detallaban los escarceos sexuales de la actriz con toreros como Luis Miguel Dominguín y compañeros de reparto.

En una ocasión, tras acudir con Luis Miguel a un tentadero, y después de tomarse varios vasos de anís, se lanzó al ruedo y tuvo que ser rescatada antes de que el astado la corneara. Porque vagaba por el coso tambaleándose sin rumbo. Menos mal que el animal pudo ser controlado antes de embestir a la actriz. Se salvó de milagro.

Ava Gardner trascendió a la categoría de mito al estrenar "Mogambo" Archivo Archivo

Uno de los episodios más escabrosos del libro mencionado se refiere a la noche en la que Ava y Lana practicaban sexo en una habitación de hotel, mientras el magnate Howard Hughes, según el autor, se masturbaba viéndolas en pleno acto.

Pasión y desenfreno

Otro grande del cine, Marlon Brando, llegó a desvelar que Hughes lo que quería era meterse en la cama con las dos actrices, y que estas no se lo permitieron. Y que su insistencia logró que Lana formara un trío con su novio, por entonces Tyrone Power, y el multimillonario más excéntrico de la Meca del Cine.

En su lista de amantes aparecen los nombres de actores muy significativos, estrellas del universo hollywoodiwnse como Errol Flynn, Steve McQueen, Clark Gable, George C.Scott, Robert Mitchum, Tyrone Power, o el cantante Vinicius de Moráis. Al igual que hizo con Hughes, rechazó las indirectas del presidente Kennedy. Fueron muchos más los amantes, que ella guardó en su interior. Noches desbocadas, borracheras, obsesión por el sexo, juergas continuas… todo le parecía poco a uno de los símbolos sexuales más deseados del siglo veinte.

Murió a los 77 años. Su cuerpo estaba «destrozado» por dentro por culpa del alcohol. Falleció en Inglaterra por una neumonía.