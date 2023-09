Así ha sido el inesperado reencuentro de Tamara Falcó y Boris Izaguirre en el desfile de Pedro del Hierro de la MBFWMadrid

Boris Izaguirre ha sido uno de los asistentes al desfile de la nueva colección "Delirio Cubano" primavera-verano de Pedro del Hiero en la Madrid Fashion Week. El presentador ha llegado después de Tamara Falcó, protagonista indiscutible del desfile de hoy. Ambos, por separado, han apoyado al diseñador en su colección más tropical. Unidos por la moda y juntos, pero no revueltos. Así se podría definir este inesperado reencuentro entre el venezolano y la marquesa de Griñón, que han pasado de ser íntimos amigos a parecer desconocidos.

"Es difícil vestirse para una marca cuando vienes a ver un desfile de la marca. Yo no acostumbro a hacerlo pero hoy lo pensé... Tengo estos trajes de Pedro del Hierro y no pasa nada por que me los ponga otra vez", ha comenzado diciendo Boris Izaguirre, muy emocionado por asistir al desfile.

Además, el presentador tenía muchas ganas por ver las creaciones de Tamara Falcó. "Es lo que me gustaría ver. No pude estar en febrero, en la primera colección y me hubiese gustado muchísimo venir. Pero esta vez no tenía otra excusa y aquí estoy", ha confesado sobre su asistencia al desfile.

Tamara Falcó y Boris Izaguirre en el desfile de Pedro del Hierro GTRES

Además, Boris ha asegurado que va a ser crítico con el desfile y los diseños. "Claro. Pero lo importante es que Tamara está iniciando este camino en algo que le interesa muchísimo. Todas las cosas las hace bien y es muy seria y aplicada en toda ellas, así que yo, la verdad, eso es lo que quiero ver y acompañar. Y es lo que le diré. Estaré muy de acuerdo con lo que presente desde ese punto de vista", ha expresado el venezolano sobre las creaciones de la marquesa de Griñón.

Sobre si ha hablado con la hija de Isabel Preysler últimamente, Boris ha sido muy sincero: "Nos hemos escrito mensajes, sobre todo por el hecho de que íbamos a coincidir aquí". Esquivando si era invitado de Tamara Falcó o no al desfile, el venezolano ha señalado que "yo soy invitado de Pedro del Hierro y siempre cuenta conmigo". "No pude estar la vez pasada por cuestiones personales y esta vez me encantará verla".