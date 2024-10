Ausencias y un mensaje muy especial: así ha sido el cumpleaños de Carmen Borrego

La familia Campos está de celebración. Carmen Borrego, la hija pequeña de María Teresa Campos, acaba de alcanzar los 58 años, y aunque entre sus planes iniciales se encontraba organizar una gran fiesta, los devastadores efectos de la DANA le han arrebatado las ganas de festejos en un acto de solidaridad con las víctimas.

“Es un día triste, saber que hay gente que lo está pasando tan mal y tú estás celebrando un cumpleaños. Iba a hacer una cosa más grande, pero he decidido que era mejor no hacerla. Creo que hay que solidarizarse con las personas que están pasando una necesidad grande en este momento”, comentó la tertuliana.

Aun así, Borrego se reunió con buena parte de sus amigos y seres queridos para disfrutar de un rato agradable en un conocido restaurante de Madrid, al que acudieron Terelu Campos, su hija Carmen Rosa Almoguera, y su marido José Carlos Bernal.

Fueron tres las grandes ausencias que más se hicieron notar en el cumpleaños de Carmen Borrego. La primera, la de su madre María Teresa Campos, que falleció en septiembre del año pasado. “La tenemos en el recuerdo. Bueno, este año lo llevo un poco mejor. El año pasado fue muy reciente que ella se fuera y fue muy duro. Pero bueno, yo la he tenido presente todo el día”, lamentó Borrego.

Carmen Borrego celebra su cumpleaños rodeada de sus seres queridos. Europa Press

Tampoco pudo asistir su sobrina, Alejandra Rubio, embarazadísima de Carlo Costanzia. Por lo visto, la joven debía atender unos ineludibles compromisos profesionales, pero no se ha olvidado de su tía en un día tan especial para ella: “Me ha llamado muy cariñosa para felicitarme, está estupenda pero no ha podido acompañarnos”.

La tercera ausencia, quizás la más importante para Carmen Borrego, ha sido la de su hijo José María Almoguera. Su relación va camino de recomponerse tras su intervención conjunta en un programa de televisión, pero parece que todavía es pronto para celebrar juntos el cumpleaños de la colaboradora. Aun así, ha dejado claro que el incipiente influencer se ha puesto en contacto con ella para felicitarla.

“Es evidente que si tengo una sonrisa es que sí me ha felicitado, pero también es lo normal. Poco a poco se irán arreglando las cosas y espero que sea cuanto antes”, confirma Borrego.

Un mensaje muy especial que ha dibujado una gran sonrisa en el rostro de la tertuliana el día de su cumpleaños. Una ocasión en la que por fin las Campos se han permitido sonreír. ¿Hasta cuándo les durará la alegría?