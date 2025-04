Bárbara Mirjan rompe su silencio en "Espejo Público" tras las últimas informaciones sobre su boda con Cayetano con un tajante mensaje

Pilar Vidal aseguró ayer en "Espejo Público" que la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan podría estar en peligro. Según explicó la periodista en el magacín de Antena 3, el anuncio se había hecho muy rápido: "No es que no la quiera, pero se ha precipitado el anuncio del compromiso. Una cosa es verbalizarlo en tu entorno y otra es que se haga público. Insisto, no digo que no la quiera o que no quiera casarse, pero me dicen que si ahora le preguntáramos si está seguro de que quiere casarse, recularía. Si volviera a pensarlo, no tiraría para adelante".

Además de esta precipitación, también se señaló a Genoveva Casanova como una de las personas que se habría opuesto a este enlace matrimonial. "A ella no le ha hecho gracia el anuncio, a lo mejor es porque no la avisó. Nunca han cortado el cordón umbilical, ella siempre ha contado con él como un apoyo y le molesta perder determinados privilegios. Ella utiliza todavía el título nobiliario, teme que se le cierren puertas. Cacerías, como en la que conoció a Federico de Dinamarca, o fiestas a las que solo invitan a aristócratas, y una boda entre Cayetano y Barbara le rompería toda esa vida", declaró la periodista sobre la situación.

Bárbara Mirjan rompe su silencio

Tras el revuelo mediático que ha supuesto esta información en las últimas horas, Bárbara Mirjan se ha visto obligada a dar un paso al frente y ha roto su silencio en "Espejo Público". A pesar de su discreción, la pareja de Cayetano ha querido zanjar este peliagudo con un breve pero tajante mensaje.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan José Oliva Europa Press

"La verdad que no sé de qué se trata. Lo siento de verdad, pero no voy a hablar con nadie sobre mi boda. Es una decisión que he tomado creo que de forma consecuente con mi forma de actuar en los últimos años. Todo está fenomenal", declara Mirjan en el programa de Antena 3 sobre las últimas informaciones relacionadas con su boda.

La reacción de Cayetano Martínez de Irujo

Tras la información de Pilar Vidal, el duque de Arjona ha reaccionado ante los micrófonos de Europa Press, dejando bien claro lo poco que le gusta que se hable de su vida privada. "Yo ya llevo ya muchos años, entiendo que la gente viva de la vida de los demás, pero como yo nunca me metí con la vida de los demás, ha llegado un momento en mi vida en que ya quiero que mi vida sea para mí. Por lo menos hasta un límite. Entiendo que soy una persona de interés público. Y hay un límite que tengo que aceptar, pero no el personal", ha declarado ante la Prensa, aunque reconociendo que se encuentra "muy contento" y que la de su boda es una "noticia buena, no cabe duda". Además, ha desmentido que Eugenia Martínez de Irujo vaya a ser la madrina de su enlace. "Es la primera noticia que tengo (... )Desgraciadamente, mi relación con la prensa es únicamente porque manipulan de una forma torticera mi vida durante muchos años ya", ha sentenciado el hijo de la duquesa de Alba.